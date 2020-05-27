Технологии

Газета.RuГазета.RuВышло крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge. Одно из главных нововведений обновления - вторая версия подстистемы Windows for Linux 2 (WSL 2) со встроенным Linux-ядром, способная обновляться через Windows Update.
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С выходом Windows 10 2004 система Windows Hello получит новые функции

Anti-Malware.ru26 мая в 04:25

Крупнейшее обновление Windows 10 не имеет проблем – Microsoft

Asteraвчера в 05:09

Вышло крупное обновление Windows 10

Вести.Ruвчера в 14:40

Майское обновление Windows 10 уже доступно всем пользователям

3DNewsвчера в 14:47

Вышла новая версия Windows 10

Российская газетавчера в 16:37

Microsoft просит не устанавливать новую версию Windows 10 в ряде случаев и список длинный

iXBT.comвчера в 23:14

Microsoft выпустила обновление для Windows 10

ТАСС03:56
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Наука

Учёные нашли способ окончательно победить коронавирус

В США специалисты Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке обнаружили у переболевших коронавирусом пациентов антитела, которые могут предотвратить повторное заражение COVID-19.
Комсомольская правда 00:21
Политика

Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга

Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Общество

В Москве режим самоизоляции продлили до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 14 июня.
Газета.Ru вчера в 16:59
Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Армия и оружие

Минобороны России получило партию модернизированных минометов «Сани»

Москва, 28 мая 2020, 11:24 — REGNUM Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (входит в Ростех) поставил Министерству обороны России партию модернизированных 120-мм минометных комплексов «Сани».
REGNUM 04:24
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

Российская газета 04:12
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Происшествия

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", — говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
Политика

Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
1,2K
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Политика

В пресс-службе Игнатьева рассказали, почему он подал в суд на Путина

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев не собирается снова занять должность руководителя республики, но хочет изменить формулировку, с которой было произведено его увольнение.
News.ru 02:47
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
2,3K
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
249
Общество

Алиханов рассказал Путину о сложной ситуации на рынке труда в регионе

Антон Алиханов на онлайн-совещании у Владимира Путина рассказал о сложной ситуации на рынке труда в Калининградской области.
Клопс 04:28
1
Игры

Показан игровой процесс отменённой части Half‑Life

Ferra вчера в 09:48
Здоровье

Названы сроки снижения смертности от коронавируса в Москве

Пик заболеваемости в столице пришелся примерно на 11 мая, следовательно пик смертности можно ожидать в районе 2 июня, отметил Лукашев.
Lenta.ru 03:31
4
Путешествия

Популярный у россиян курорт объявил о приеме туристов без ограничений

Популярная среди российских туристов Болгария объявила о готовности принимать отдыхающих из разных стран без ограничений, введенных рядом государств на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:52
7
Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
3,4K
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 26 мая в 12:36
Здоровье

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
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Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
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Политика

Трамп подпишет указ против социальных сетей после выходки Twitter

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп действительно подпишет указ, который касается деятельности социальных сетей.
Газета.Ru 03:32
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня

Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
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Происшествия

Нарушения на складе сети «Красное и белое» повлекли уголовное дело

Екатеринбург, 28 мая 2020, 05:53 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в связи со вспышкой коронавируса на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 22:53
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Политика

Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям

Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону.
RT на русском 04:50
Шоу-бизнес

Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину

Paparazzi.ru 01:47
Шоу-бизнес

Редкое фото полуобнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе

Редкие фотографии американской киноактрисы Мэрилин Монро выставлены на аукционе.
НТВ 03:03
Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:59
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Здоровье

До 13 выросло число смертей от коронавируса в Кировской области

До 13 выросло число смертей от коронавируса в Кировской области. За прошедшие сутки скончались 2 человека, жители Кирова 62 и 65 лет.
Эхо Москвы в Кирове 03:52
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