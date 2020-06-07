Двое российских дипломатов, признанные персонами нон грата в Чехии, покинули Прагу. Об этом в воскресенье, 7 июня, пишет газета Mlada fronta DNES со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека. Они вылетели в Москву рейсом «Аэрофлота» поздно вечером в воскресенье.

Высланные из Чехии российские дипломаты вылетели в Москву

Происшествия В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД. 251

Общество Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости. 696

Происшествия Джонсон обвинил хулиганов в дискредитации протестов в Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал наказать тех, кто использует акции протеста в стране в преступных целях.

Кино Трейлер фильма «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном появился в сети Копенгаген, 5 июня 2020, 11:01 — REGNUM Трейлер новой картины «Еще по одной» («Another Round») датского режиссера Томаса Винтерберга с актером Мадсом Миккельсеном («Ганнибал») в одной из главных ролей опубликовали на YouTube-канале издания Screen International.

Происшествия Независимые журналисты нашли новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в Донбассе Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа Boeing. 109

Происшествия В Швеции протестующие напали на продюсера Ruptly Протестующие напали на продюсера Ruptly и разбили его камеру в шведском городе Гётеборг. В результате ЧП сотрудник серьёзно не пострадал. 4

Экономика Товарооборот России и Китая сократился на 4,3% Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. 13

Космос Комета из газа и пыли приближается к Земле Лучше всего жители Северного полушария увидят NEOWISE утром, по мере движения космического тела, оно начнёт появляться и по вечерам.

Экономика Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи Пока план восстановления экономики РФ еще дорабатывается в правительстве, Минстрой уже начал готовиться к реализации одной из предусмотренных в нем мер — ведомство подготовило проект постановления об упрощении процедуры строительства дорог.

Гаджеты Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.

Здоровье Минздрав дал рекомендации переболевшим коронавирусом россиянам Наличие выработанных антител у переболевших коронавирусом не гарантирует защиту от повторного заражения, поэтому следует и дальше соблюдать меры профилактики, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова. 27

Экономика Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску. 5

Политика Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем. 14

Общество Врач назвала оптимальный возраст для родов Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева. 4