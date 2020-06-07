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Двое российских дипломатов, признанные персонами нон грата в Чехии, покинули Прагу. Об этом в воскресенье, 7 июня, пишет газета Mlada fronta DNES со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека. Они вылетели в Москву рейсом «Аэрофлота» поздно вечером в воскресенье.
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Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Чехию

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