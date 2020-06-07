Политика
Газета.RuВысланные дипломаты РФ вылетели из Чехии
Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека. Отмечается, что дипломаты приземлятся в Москве в 23:50. 5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги
News.ru вчера в 14:51
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Мужчину, который стрелял из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, во время перестрелки он получил ранения, сообщает столичное ГУМВД.
РИА Новости 19:49
Здоровье
Коронавирус нашли в молоке кормящей матери
ФедералПресс 17:46
Общество
Для российских пляжей установят единые требования по безопасности
МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
Шоу-бизнес
Милош Бикович укрылся от пандемии коронавируса в монастыре
Актер Милош Бикович решил провести период самоизоляции из-за эпидемии коронавирусной инфекции у себя на Родине в Сербии.
Вечерняя Москва 09:49
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Происшествия
В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочек, одна погибла
Байкал-Daily 10:07
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 05 июня в 04:01
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Кино
Актриса сериала «Сваты» Инна Королева покинула проект
Недавно Инна Королева, сыгравшая в полюбившемся многим сериале Машу Ковалеву, объявила о своем уходе из проекта.
Shraibikus News 16:22
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК 14:41
Здоровье
Врач-диетолог назвала самый опасный для здоровья суп
MedikForum.ru 05 июня в 05:13
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru 10:05
Экономика
В мае россияне перевели более 20 млрд руб. через СБП
За май россияне совершили 2,2 млн операций на сумму более 20 млрд руб. через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальную систему платежных карт.
Коммерсантъ 21:17
Культура
Гарри Бардин объяснил критику ремейков советских мультиков
iReactor 05 июня в 06:02
Экономика
Экономисты ожидают стабильных цен на продукты в России
Укрепление рубля в ближайшее время приведет даже к снижению цен на 1-2%.
Экономика сегодня 06:55
Экономика
Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи
Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи Пока план восстановления экономики РФ еще дорабатывается в правительстве, Минстрой уже начал готовиться к реализации одной из предусмотренных в нем мер — ведомство подготовило проект постановления об упрощении процедуры строительства дорог.
Коммерсантъ 17:55
Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске
В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус 15:50
Футбол
«Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов Англии по расходам. «Ливерпуль» лишь 14-й
Журналист Sunday World Кевин Палмер составил рейтинг клубов Англии по чистым расходам за последние пять лет, используя данные портала Transfermarkt.
Чемпионат 20:53
Общество
Колледжи в России откроются 1 сентября
Колледжи должны научиться работать в любых условиях, — заявил Глушко.
Краснодарские известия 11:00
Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости 16:24
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
Политика
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости 10:44
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 10:43
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Донская столица продолжает лидировать по новым случаям коронавируса, только за последние сутки в Ростове — плюс 54 инфицированных.
Блокнот Ростов-на-Дону 05 июня в 04:00