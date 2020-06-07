Политика
Газета.RuВысланные дипломаты РФ вылетели из Чехии
Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека. Отмечается, что дипломаты приземлятся в Москве в 23:50. 5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.
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Происшествия
ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
Футбол
Бакаев рассказал о своём самочувствии после перенесённого коронавируса
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который переболел коронавирусной инфекцией, рассказал о подготовке к возобновлению сезона.
RT на русском 15:48
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Религия
8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой
В этом году на 8 июня выпадает Духов день, который считают прямым продолжением Троицы.
Молодой коммунар 15:40
Армия и оружие
Турецкая артиллерия помогла боевикам в бою с курдами на севере Алеппо
Ожесточенный бой ведут на севере провинции Алеппо сирийские боевики и курды Сирийских демократических сил (СДС) 7 июня, передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна 08:13
Шоу-бизнес
Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» от коронавируса
Главный санитарный врач одной из московских больниц доктор Александр Мясников заявил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним.
РЕН ТВ 05 июня в 07:57
Общество
Русский врач в США заявил, что коронавирус исчез из Нью-Йорка
Обо всем русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка написал в своем Facebook.
Gazeta.SPb 18:31
Армия и оружие
На Украине назвали способ ударить по Сибири
«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B [Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range] JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорится в публикации.
Lenta.ru 17:09
Политика
Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян
Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Известия 17:01
Армия и оружие
На видео сняли экстремальный полет Ми-25
В сети появилось видео воздушных учений сирийских правительственных сил.
ГЛАС.RU 06:05
Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
Наука
В MIT придумали простой метод производства графена без брака
Новый простой метод конвейерного производства больших листов графена меньше нанометра толщиной разработали в Массачусетском технологическом институте (MIT), 5 июня сообщает пресс-служба учебного заведения.
ИА Красная Весна вчера в 15:47
Футбол
Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА
Вести.Ru 10:35
Происшествия
Прокладка трубы для газопровода «Северный поток-2» в Ленинградской области привела к ущербу в полмиллиарда рублей
По словам сотрудников предприятия, река Хревица считалась одной из чистейших в Европе, но из-за строительных работ подрядчиков «Газпрома» вода в ней почернела от грязи и глины.
Эхо Москвы 19:10
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Здоровье
The Lancet (Великобритания): наглядные уроки эпидемии covid-19 в России (The Lancet)
Александр Мясников, отвечающий в России за информацию о covid-19, заявил в середине апреля, что россияне не могут заразиться вирусом.
ИноСМИ 18:14
Происшествия
Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе
Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Культура
Никита Михалков: Хочу говорить правду, которую ищу
6 июня вышел очередной выпуск авторской программы "Бесогон" "Над пропастью во лжи" режиссёра Никита Михалков.
SakhaNews 08:34
Политика
Трамп распорядился начать вывод сил нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился о выводе сил нацгвардии США из Вашингтона.
Известия 10:00
Экономика
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).
Коммерсантъ 17:55
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Здоровье
Резервные 600 коек для больных COVID-19 развернут в Забайкалье
Минздрав края принял решение развернуть резервные 600 коек в регионе, сообщили 6 июня в пресс-службе министерства.
Московский Комсомолец Чита вчера в 02:58
Политика
Украина заявила о желании «оживить нормандский формат»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании страны «оживить нормандский формат». Об этом он написал в своем Twitter.
Lenta.ru 11:18
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv 07:24
Экономика
В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены
Народные новости 11:10
Здоровье
Пять основных мифов о хлебе развеяли диетологи
Пять основных мифов о свежем хлебе развеяли диетологи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:22
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50