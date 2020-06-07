Политика
Газета.RuВысланные дипломаты РФ вылетели из Чехии
Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека. Отмечается, что дипломаты приземлятся в Москве в 23:50. 5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.
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с чего всё началось
Высланные из Праги работники Россотрудничества прилетели в Москву, сообщил РИА Новости один из них, сотрудник представительства Игорь Рыбаков. Они прилетели рейсом "Аэрофлота" Прага — Москва. Как передает корреспондент РИА Новости, Рыбаков вышел из зоны прилета с супругой и детьми.РИА Новостивчера в 18:21
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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
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РИА Новости вчера в 08:36
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Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морские испытания
Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 завершил государственные испытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге для прохождения ревизии.
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Московский Комсомолец 05 июня в 08:09
Общество
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Ведомости вчера в 05:44
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Вышла новая версия модификации HD Reworked к игре «Ведьмак 3»
Версия 12.0 модификации HD Reworked вышла на платформе Nexus Mods, сообщил 6 июня создатель обновления под псевдонимом Halk Hogan.
ИА Красная Весна 06 июня в 15:56
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Коммерсантъ вчера в 18:31
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
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Газета.Ru вчера в 15:38
Общество
СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России
Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда.
РБК 00:22
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МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ вчера в 02:55
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В России могут установить приоритет граждан при приеме на работу
Москва, 8 июня 2020, 07:19 — REGNUM Российские власти рассматривают возможность установить приоритет граждан России при приеме на работу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Министерства труда РФ.
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Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
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Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
Гаджеты
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iXBT.com 05 июня в 23:33
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В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
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США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
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В Приморье спасли редкого краснокнижного серого дельфина, который попался в иловую ловушку.
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