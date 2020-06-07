Высланные из Праги работники Россотрудничества прилетели в Москву, сообщил РИА Новости один из них, сотрудник представительства Игорь Рыбаков. Они прилетели рейсом "Аэрофлота" Прага — Москва. Как передает корреспондент РИА Новости, Рыбаков вышел из зоны прилета с супругой и детьми.

с чего всё началось

Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека. Отмечается, что дипломаты приземлятся в Москве в 23:50. 5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

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