Политика
Rostov.ruВысланный из ФРГ «разведчик ГРУ» оказался дончанином
Стала известна личность одного из высланных российских дипломатов, объявленных персонами нон грата в Германии. Им оказался 35-летний уроженец Ростовской области, военный разведчик ГРУ Евгений Суцкий.
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Раскрыта личность высланного из Германии российского «дипломата-разведчика ГРУ»
Lenta.ruвчера в 11:02
Немецкий таблоид «Бильд» опубликовал имя одного из высланных из ФРГ российских дипломатов
Эхо Москвывчера в 23:01
Bild: высланный дипломат России был сотрудником спецслужб и лоббировал «Северный поток-2»
Коммерсантъвчера в 16:20
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