Общество

REGNUMREGNUMВысочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России

Дубай, ОАЭ, 12 июня 2020, 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России. Об этом говорится на странице башни в Twitter.
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Самое высокое здание в мире окрасилось в российский триколор

Lenta.ru17:04

Самую высокую башню в мире окрасили в российский триколор в честь Дня России

Комсомольская правда16:42

«Дубай наш»: самый высокий небоскреб мира окрасился в цвета российского флага

Фонтанка.Ру14:52

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Московский Комсомолец15:41

Самая высокая башня мира окрасилась в российский триколор по случаю Дня России

ТАСС15:27

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в цвета российского триколора

РИА Новости16:15

Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета российского триколора

Life.ru14:47
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Политика

СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК 15:45
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Происшествия

Сжиженный газ взорвался в Казани

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Газета.Ru 16:17
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Армия и оружие

Украина произведет 2500 «выжигающих российские войска» боевых ракет

Lenta.ru 17:03
Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
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Технологии

Обновление Windows 10 теперь доступно для всех

Широкое обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), выпущенное в конце мая нынешнего года стало доступным для всех.
МонаВиста 10 июня в 13:45
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Политика

ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
ТАСС вчера в 13:11
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Наука

На МКС получили экзотическое состояние материи

Американские ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене создали установку, с помощью которой на борту Международной космической станции получили пятое состояние вещества — конденсат Бозе — Эйнштейна.
РИА Новости вчера в 05:00
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Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM 11:47
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Общество

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя

РБК 17:16
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Общество

Профессора назвали расистом за нежелание отменить экзамены темнокожим

РЕН ТВ вчера в 08:55
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Армия и оружие

ОБСЕ: Россия тайно перебросила в Донбасс военных с танками и БТР

Россия тайно перебросила в зону конфликта на Востоке Украины военных и оружие, заявили в ОБСЕ.
Росбалт 08:43
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
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Космос

Разработан метод изучения «следов» от корональных выбросов на Солнце

Корональный выброс массы, наблюдаемый со спутника STEREO-A: поверхность Солнца в ультрафиолете (камера EUVI) и солнечная корона в видимом диапазоне (коронограф COR2), (STEREO-A/EUVI + COR2) / ©Пресс-служба Сколтеха Благодаря уникальной позиции спутников STEREO-A, STEREO-B и SDO впервые удалось сравнить размер и яркость корональных диммингов с разных точек наблюдения.
Naked Science 10 июня в 04:01
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Футбол

Кокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

RT на русском 15:41
Происшествия

Несколько домов в центре Москвы остались без света

Вести.Ru 15:10
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Здоровье

Минздрав признал отсутствие универсального препарата от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко признал в эфире телеканала "Россия-24", что пока в мире так и не было создано специализированного препарата, который был лечил новый коронавирус.
Московский Комсомолец 10:50
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Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
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Общество

Новый очаг заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Карелии

Новый очаг заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Карелии.
ГТРК Карелия вчера в 08:49
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
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Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
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Футбол

«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии

Газета.Ru 17:00
Общество

EA анонсировала Star Wars Squadrons

Сообщается также, что дебютный трейлер Star Wars: Squadrons будет показан 15 июня в 18:00 мск. на канале EA Star Wars в YouTube.
Чемпионат 17:12
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 14:26
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Общество

Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
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Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
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Кино

Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год

Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb вчера в 19:31
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Общество

В Минздраве рассказали о влиянии жары на распространение COVID-19

Как пояснил "Парламентской газете" главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико, это, в частности, связано с солнечным ультрафиолетом, который негативно воздействует на многие микроорганизмы, включая коронавирус.
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Происшествия

В Пекине на рынке нашли коронавирус

В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
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Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
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