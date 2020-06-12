Общество
REGNUMВысочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России
Дубай, ОАЭ, 12 июня 2020, 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России. Об этом говорится на странице башни в Twitter.
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Самую высокую башню в мире окрасили в российский триколор в честь Дня России
Комсомольская правда16:42
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Политика
СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК 15:45
Происшествия
Сжиженный газ взорвался в Казани
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Газета.Ru 16:17
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
Технологии
Обновление Windows 10 теперь доступно для всех
Широкое обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), выпущенное в конце мая нынешнего года стало доступным для всех.
МонаВиста 10 июня в 13:45
Политика
ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
ТАСС вчера в 13:11
Наука
На МКС получили экзотическое состояние материи
Американские ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене создали установку, с помощью которой на борту Международной космической станции получили пятое состояние вещества — конденсат Бозе — Эйнштейна.
РИА Новости вчера в 05:00
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM 11:47
Общество
Профессора назвали расистом за нежелание отменить экзамены темнокожим
РЕН ТВ вчера в 08:55
Армия и оружие
ОБСЕ: Россия тайно перебросила в Донбасс военных с танками и БТР
Россия тайно перебросила в зону конфликта на Востоке Украины военных и оружие, заявили в ОБСЕ.
Росбалт 08:43
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего
Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
Космос
Разработан метод изучения «следов» от корональных выбросов на Солнце
Корональный выброс массы, наблюдаемый со спутника STEREO-A: поверхность Солнца в ультрафиолете (камера EUVI) и солнечная корона в видимом диапазоне (коронограф COR2), (STEREO-A/EUVI + COR2) / ©Пресс-служба Сколтеха Благодаря уникальной позиции спутников STEREO-A, STEREO-B и SDO впервые удалось сравнить размер и яркость корональных диммингов с разных точек наблюдения.
Naked Science 10 июня в 04:01
Футбол
Кокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеру
RT на русском 15:41
Здоровье
Минздрав признал отсутствие универсального препарата от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко признал в эфире телеканала "Россия-24", что пока в мире так и не было создано специализированного препарата, который был лечил новый коронавирус.
Московский Комсомолец 10:50
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
Общество
Новый очаг заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Карелии
Новый очаг заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Карелии.
ГТРК Карелия вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
Общество
EA анонсировала Star Wars Squadrons
Сообщается также, что дебютный трейлер Star Wars: Squadrons будет показан 15 июня в 18:00 мск. на канале EA Star Wars в YouTube.
Чемпионат 17:12
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 14:26
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
Кино
Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год
Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb вчера в 19:31
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
В Минздраве рассказали о влиянии жары на распространение COVID-19
Как пояснил "Парламентской газете" главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико, это, в частности, связано с солнечным ультрафиолетом, который негативно воздействует на многие микроорганизмы, включая коронавирус.
Российская газета 05:05
Происшествия
В Пекине на рынке нашли коронавирус
В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23