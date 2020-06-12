Дубай, ОАЭ, 12 июня 2020, 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России. Об этом говорится на странице башни в Twitter.

Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России

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