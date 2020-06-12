с чего всё началось

Дубай, ОАЭ, 12 июня 2020, 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России. Об этом говорится на странице башни в Twitter.

Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России

Игры Sony показала новую PlayStation 5 Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку. 917

Киберспорт В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики» Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.

Игры В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы. 47

Киберспорт Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года. 2

Интернет Новая функция поиска появится в WhatsApp Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp. 34

Технологии Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей. 71

Экономика Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи). 30

Культура Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы. 1

Общество Hitman: Absolution раздают бесплатно Hitman: Absolution был выпущен в 2012 году, это была последняя глава перед обновленным Hitman. 1

Армия и оружие Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».

Авто Renault Dokker ушел с российского рынка «Каблучок» Renault Dokker покинул российский рынок спустя два с половиной года после дебюта. 22

Гаджеты Samsung уронила цены на умные телевизоры, смартфоны и бытовую технику в России Желающим купить телевизор QLED 8K из обновленного модельного ряда 2020 до 30 июня предусмотрен флагманский смартфон Galaxy S20 в подарок.

Происшествия Запашный прокомментировал видеообращение Михаила Ефремова Дрессировщик Эдгард Запашный высказался по поводу видеообращения артиста Михаила Ефремова. 41

Игры EA анонсировала Star Wars Squadrons Сообщается также, что дебютный трейлер Star Wars: Squadrons будет показан 15 июня в 18:00 мск. на канале EA Star Wars в YouTube.

Здоровье Закрытый на карантин детский сад «Полянка» откроют в понедельник После приёмки специалистами Роспотребнадзора учреждения будут открыты, кроме тех групп, где были заболевшие коронавирусной инфекцией.