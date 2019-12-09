Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъВысокобюджетное жилье поднимает планку

На рынке жилой недвижимости в отличие от массового сегмента, где цены практически достигли своего максимума, в высокобюджетном секторе квартиры дорожают. Уже в следующем году динамика увеличения стоимости на нем может оказаться в полтора раза выше, чем в этом году.
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Аналитики заметили рост стоимости вторичного жилья в Москве

РБК04:00

В Москве подорожало массовое жилье

Строительная Газета10:19

Свежая вторичка дорожает, а советский жилфонд — дешевеет

Московский Комсомолец09:58

Высокобюджетное жилье поднимает планку

Коммерсантъ17:46
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Политика

Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике из трех пунктов

Лидеры стран нормандской четверки приняли по итогам саммита в Париже коммюнике.
Lenta.ru 17:44
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия 19:20
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Технологии

Стоимость жёстких дисков перестанет снижаться прежними темпами

Последние будут ожидать, что стоимость хранения одного гигабайта информации будет снижаться прежними темпами, а производители жёстких дисков поддерживать тренд уже не смогут.
3DNews 10:35
Политика

Зеленский назвал вероятность продления транзита газа высокой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января.
РИА Новости 19:23
Общество

Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
RT на русском 13:09
Политика

Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Life.ru 18:12
Общество

Во Владивостоке выявили хищение 17 млн рублей при ремонте дорог

Правоохранительные органы во Владивостоке выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников городской администрации, сумма ущерба превысила 17 млн рублей, об этом ТАСС сообщил источник.
ТАСС 09:08
Армия и оружие

Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол

В сентябре 2019 года первым комплексами С-400 оснастили полк на острове южного архипелага Новая Земля.
Профиль 05:32
Политика

Путин объяснил разногласия с Зеленским касательно границы

Президент России Владимир Путин заверил, что его разногласия с президентом Украины по вопросам границы обусловлен тем, что Россия в первую очередь отталкивается от «минских соглашений».
Новостной фронт 18:58
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве

Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Пятый канал 03:30
Здоровье

Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru вчера в 00:31
Политика

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Доклад генинспектора минюста США Майкла Хоровитца о слежке ФБР за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году свидетельствует о попытке свержения правительства, заявил глава Белого дома в понедельник, 9 декабря.
Известия 16:12
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление

Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Суть событий 02:10
Политика

Зеленский взял на переговоры в Париж глав СБУ и Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на встречу лидеров стран "нормандской четверки" в Париже вместе с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым,главой МВД Арсеном Аваковым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком, передает "Униан".
Газета.Ru 07:23
Политика

В Париже сегодня пройдёт первая за три года встреча в так называемом «нормандском формате»

На саммите нормандской четвёрки впервые лично встретятся президенты России и Украины.
Эхо Москвы вчера в 16:01
Экономика

Россияне стали активно скупать акции

Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Ведомости вчера в 03:27
Космос

Эта черная дыра в 69 раз тяжелее Солнца

В окрестностях созвездия Близнецов обнаружена огромная черная дыра. Ее масса превосходит в 69(!) раз массу Солнца.
Оka.fm 06:55
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Общество

Медведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО

Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.
Московский Комсомолец 11:24
Политика

Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО

НАТО не считает Москву своим врагом или противником, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам телеканала CNN.
Газета.Ru 02:56
Политика

Как «Турецкий поток» отразится на транзите газа через Украину

Rambler News Service 05:45
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета 15:41
Шоу-бизнес

Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»

Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Gazeta.SPb 15:31
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09:30
Здоровье

Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Что происходит 10:03
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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