Недвижимость
КоммерсантъВысокобюджетное жилье поднимает планку
На рынке жилой недвижимости в отличие от массового сегмента, где цены практически достигли своего максимума, в высокобюджетном секторе квартиры дорожают. Уже в следующем году динамика увеличения стоимости на нем может оказаться в полтора раза выше, чем в этом году.
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Политика
Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике из трех пунктов
Лидеры стран нормандской четверки приняли по итогам саммита в Париже коммюнике.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Технологии
Стоимость жёстких дисков перестанет снижаться прежними темпами
Последние будут ожидать, что стоимость хранения одного гигабайта информации будет снижаться прежними темпами, а производители жёстких дисков поддерживать тренд уже не смогут.
Политика
Зеленский назвал вероятность продления транзита газа высокой
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января.
Общество
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
Политика
Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Общество
Во Владивостоке выявили хищение 17 млн рублей при ремонте дорог
Правоохранительные органы во Владивостоке выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников городской администрации, сумма ущерба превысила 17 млн рублей, об этом ТАСС сообщил источник.
Армия и оружие
Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
В сентябре 2019 года первым комплексами С-400 оснастили полк на острове южного архипелага Новая Земля.
Политика
Путин объяснил разногласия с Зеленским касательно границы
Президент России Владимир Путин заверил, что его разногласия с президентом Украины по вопросам границы обусловлен тем, что Россия в первую очередь отталкивается от «минских соглашений».
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Здоровье
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Политика
Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота
Доклад генинспектора минюста США Майкла Хоровитца о слежке ФБР за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году свидетельствует о попытке свержения правительства, заявил глава Белого дома в понедельник, 9 декабря.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление
Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Политика
Зеленский взял на переговоры в Париж глав СБУ и Генштаба
Президент Украины Владимир Зеленский отправился на встречу лидеров стран "нормандской четверки" в Париже вместе с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым,главой МВД Арсеном Аваковым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком, передает "Униан".
Политика
В Париже сегодня пройдёт первая за три года встреча в так называемом «нормандском формате»
На саммите нормандской четвёрки впервые лично встретятся президенты России и Украины.
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Космос
Эта черная дыра в 69 раз тяжелее Солнца
В окрестностях созвездия Близнецов обнаружена огромная черная дыра. Ее масса превосходит в 69(!) раз массу Солнца.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Общество
Медведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО
Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.
Политика
Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО
НАТО не считает Москву своим врагом или противником, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам телеканала CNN.
Политика
Как «Турецкий поток» отразится на транзите газа через Украину
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Шоу-бизнес
Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»
Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.