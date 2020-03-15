Политика

Газета.RuГазета.RuВысокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в интервью газете "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

«У меня непростая задача, но я рад быть здесь»

Новый посол США в России Джон Салливан — о коронавирусе, саммите ядерной «пятерки» и санкциях Джон Салливан в Россию приехал в январе, а свои верительные грамоты передал президенту РФ Владимиру Путину в феврале.
Коммерсантъвчера в 15:00

Подробнее о событии

Салливан: 9 мая Москву посетит очень высокопоставленная делегация США

RT на русскомвчера в 16:05

США хотят отправить на 9 Мая в Москву высокопоставленную делегацию

РИА Новостивчера в 15:06

Делегация США приедет в Москву на 9 мая

Московский Комсомолецвчера в 15:33

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Газета.Ruвчера в 15:20

Делегация США собралась в Москву на 9 Мая

Lenta.ruвчера в 15:11

«Очень высокопоставленная делегация» из США посетит Парад Победы

РЕН ТВвчера в 15:08

Посол США: американская делегация приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

ТК Звездавчера в 15:50
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Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru вчера в 17:33
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63.
ToDay News Ufa вчера в 09:47
Экономика

Потапенко предрек поражение России в ею же объявленной нефтяной войне

Сечин заверил Путина, что взамен Россия займет место сланцевиков в Европе, когда те разорятся.
LentaChel.ru 01:20
Происшествия

Из московской больницы для зараженных коронавирусом сбежала пациентка

Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из медицинского центра в московском районе Коммунарка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 01:08
Политика

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

REGNUM 01:17
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Экономика

Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения

Помимо поддержки бизнеса, и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – население", — сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Вести.Ru 02:18
Происшествия

Роспотребнадзор опроверг информацию о коронавирусе в Красноярском крае

Красноярск, 16 марта 2020, 08:46 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю ИА REGNUM опровергли информацию о подтверждённом случае коронавируса в Красноярске.
REGNUM 01:46
Космос

Впервые обнаружена экзопланета за пределами плоскости диска галактики

Красная весна вчера в 00:35
Здоровье

Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 01:33
Политика

Израильский кабмин сформирует Бени Ганц

Израильский президент Реувен Ривлин принял решение поручить формирование кабмина лидеру центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу.
Вести.Ru вчера в 13:33
Политика

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Коммерсантъ 00:57
Общество

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса

Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 16:52
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Общество

Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла, Доренко и Чаплина

Причиной внезапных смертей рэпера Децла, журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стали скрытно протекавшие болезни.
Аргументы и Факты вчера в 19:07
Общество

За сутки коронавирусом заболели почти 11 тысяч человек

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за последние стуки в мире заразились коронавирусом 10 982 человека.
Телеканал 360° вчера в 22:32
Кино

Шварценеггер озвучит новую видеоигру о Хищнике

Народные новости вчера в 13:57
Общество

В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса

Власти Нью-Йорка постановили закрыть все рестораны и бары с 9.00 17 марта из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, но можно будет взять еду навынос, говорится в заявлении мэра американского города Билла де Блазио.
РИА Новости вчера в 22:43
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Экономика

«Руспродсоюз» исключил возможность дефицита продуктов в России

Продуктов в России хватит, не стоит опасаться их дефицита в связи с ростом спроса из-за новостей по коронавирусу, рынок больше беспокоит рост курса доллара, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.
РИА Новости 01:53
Гаджеты

В бенчмарке Geekbench рассекретили производительность iPhone 12

Платформа Apple A14 будет установлена в серии смартфонов iPhone 12, которые американская компания представит в сентябре.
Astera вчера в 08:51
Футбол

«Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков

Все четыре футболиста не являются игроками стартового состава в сумме они провели в нынешнем сезоне 46 матчей.
Советский спорт вчера в 02:00
Шоу-бизнес

Михалкова резко изменила имидж после слухов об эмиграции в США

7Дней.ру вчера в 07:00
Общество

Власти города в Хорватии начали продавать дома по 11 рублей

VSE42.RU 02:11
Общество

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости вчера в 13:00
Общество

Военные фотографии заговорят: E1.RU ищет снимки для «Фронтового инстаграма»

Если у вас есть такие фотографии, напишите нам на редакционную почту E1.RU news@corp.e1.ru или в мессенджеры по номеру +7 909 704 57 70 с пометкой «Фронтовой инстаграм».
Екатеринбург Онлайн 00:15
Происшествия

На Кубани задержали четырёх автоинспекторов по делу о коррупции

Уголовное дело против задержанных сотрудников ГИБДД возбуждено по части 3 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере).
News.ru 13 марта в 08:33
Происшествия

Легковушка под Иркутском сбила двух школьниц на тротуаре

Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц.
ТАСС вчера в 23:33
Транспорт

РЖД отменили поезда на Украину и в Молдавию из-за коронавируса

В воскресенье, 15 марта, стало известно о том, что РЖД отменили поезда на Украину и в Молдавию из-за коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 05:50
Армия и оружие

Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО

Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
REGNUM 01:14
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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. В прошлом - заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года по декабрь 2019 года.
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