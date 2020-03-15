Политика
Газета.RuВысокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в интервью газете "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Новый посол США в России Джон Салливан — о коронавирусе, саммите ядерной «пятерки» и санкциях Джон Салливан в Россию приехал в январе, а свои верительные грамоты передал президенту РФ Владимиру Путину в феврале.Коммерсантъ15:00
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Общество
Торговые сети в России начали запасаться продуктами
Хоккей
Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов работникам стадиона «Флориды»
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов временным сотрудникам домашней арены клуба.
Футбол
Карпин подвел итоги матча с «Локомотивом»
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
Гаджеты
О пользе эксцентриситета при охлаждении AMD Ryzen рассказал Der8auer
В результате нескольких проведенных экспериментов, которые подтвердили данное предположение, специалист создал специальные крепления, позволяющие обеспечивать оптимальный контакт с теплораспределителем процессоров Ryzen 3000 OC Bracket AIO и Ryzen 3000 OC Bracket Custom.
Здоровье
В Кемерово подтвердились два случая коронавируса
Общество
Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 5%
Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Общество
«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» расширила список приостановленных рейсов в Европу. Об этом сообщается на сайте компании.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Музыка
Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении
Музыка
Поэт из Барнаула принял участие в шоу на телеканале «Россия 1»
Напомни, Евгений в 2017 году принимал участие в телепроекте «Новая фабрика звёзд» на телеканале «МУЗ-ТВ».
Гаджеты
Redmi K30 Pro может стать самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865, но лишь ценой урезания других параметров
Источник сообщает, что Redmi K30 Pro станет одним из самых либо даже самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 63
В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у четверых человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев временно отменил свои концерты
Интернет-издание «Дни24» приводит слова певца о том, что это временная мера, и как только ситуация стабилизируется, он обязательно выйдет на сцену.
Политика
Володин рассказал о выступлении Путина в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о выступлении президента страны Владимира Путина в парламенте.
Музыка
Поляки в клипе на песню для Евровидения показали кадры с евромайдана
В ролике мелькают кадры с украинского евромайдана. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Евровидения.
Наука
Стотысячелетние циклы оледенения связали с «качаниями» оси Земли
Изотопный анализ отложений на стенах пещер в Италии помог геологам доказать, что последние одиннадцать циклов наступления и отступления ледников, которые сменяли друг друга через каждые 100 тысяч лет, были связаны не с климатом, а с периодическими сдвигами в положении оси вращения Земли.
Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
Для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции, сказано в проекте антикризисного плана.
Происшествия
В Германии школьница зарезала брата и написала послание его кровью
В Германии 15-летняя школьница зарезала сводного трехлетнего брата и оставила послание на стенах из его крови для матери, сообщает The Sun.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Энергетика
Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США
Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Общество
В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек
"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
Общество
В Чехии ввели общенациональный карантин
Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.