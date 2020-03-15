Политика

Газета.RuГазета.RuВысокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в интервью газете "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

«У меня непростая задача, но я рад быть здесь»

Новый посол США в России Джон Салливан — о коронавирусе, саммите ядерной «пятерки» и санкциях Джон Салливан в Россию приехал в январе, а свои верительные грамоты передал президенту РФ Владимиру Путину в феврале.
Коммерсантъ15:00

Подробнее о событии

Салливан: 9 мая Москву посетит очень высокопоставленная делегация США

RT на русском16:05

«Очень высокопоставленная делегация» из США посетит Парад Победы

РЕН ТВ15:08

Делегация из США может прилететь в Москву на 9 мая — Салливан

REGNUM15:23

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Газета.Ru15:20

Делегация США собралась в Москву на 9 Мая

Lenta.ru15:11

Делегация США приедет в Москву на 9 мая

Московский Комсомолец15:33

США хотят отправить на 9 Мая в Москву высокопоставленную делегацию

РИА Новости15:06
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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. В прошлом - заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года по декабрь 2019 года.
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