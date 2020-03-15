Новый посол США в России Джон Салливан — о коронавирусе, саммите ядерной «пятерки» и санкциях Джон Салливан в Россию приехал в январе, а свои верительные грамоты передал президенту РФ Владимиру Путину в феврале.

с чего всё началось

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в интервью газете "Коммерсантъ".

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

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