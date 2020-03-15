Политика
Газета.RuВысокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в интервью газете "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Новый посол США в России Джон Салливан — о коронавирусе, саммите ядерной «пятерки» и санкциях Джон Салливан в Россию приехал в январе, а свои верительные грамоты передал президенту РФ Владимиру Путину в феврале.Коммерсантъ15:00
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Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Футбол
Дзюба пошутил над Слуцким после его первой победы в «Рубине»
Дзюба сопоставил фотографии Слуцкого со смешными картинками и снимками. «До и после первой победы», — подписал футболист свой пост.
Футбол
«Ротор» победил «Шинник» и стал единоличным лидером ФНЛ
Единственный гол забил Камиль Муллин на 56-й минуте игры. Ротор набрал 56 очков и стал единоличным лидером первенства.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Sakh.com уходит на карантин и вам советует
Компания Sakh.com утром в понедельник провела планерку и решила закрыться на карантин.
Экономика
Российское правительство ищет способы сдержать рост цен на лекарства
Препараты могут подорожать из-за роста курсов доллара и евро.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
Политика
Германия с 16 марта закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией
Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией, сообщает в воскресенье таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 5%
Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Гаджеты
В бенчмарке Geekbench рассекретили производительность iPhone 12
Платформа Apple A14 будет установлена в серии смартфонов iPhone 12, которые американская компания представит в сентябре.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Футбол
«Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков
Все четыре футболиста не являются игроками стартового состава в сумме они провели в нынешнем сезоне 46 матчей.
Технологии
Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса
Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Общество
Александр Козлов посетил Свободный с рабочим визитом
15 марта в Свободном с рабочим визитом находились министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приамурья Василий Орлов.
Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Футбол
Бегович – о коронавирусе в Италии: люди не понимают, как здесь плохо
32-летний боснийский вратарь «Милана» Асмир Бегович рассказал о нынешней ситуации в Италии в связи с большим количеством заражённых людей коронавирусной инфекцией.
Общество
Грузия закрывает границу с Россией из-за коронавируса
С 16 марта будет временно закрыта российско-грузинская граница в связи с рисками распространения коронавируса нового типа.
Гаджеты
Nokia выпустила новый дешевый смартфон
Американская HID Global выпустила новый недорогой смартфон – Nokia C2. Информация об устройстве размещена на официальном сайте компании.
Шоу-бизнес
Распутина советует есть чеснок по «системе Чингисхана»
Носоглотку нужно всегда промывать, считает Распутина, для этих целей подойдет ее любимая перекись водорода, разбавленная водой.
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Здоровье
Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Кино
Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной
На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
Происшествия
Глава СКР просит завести уголовное дело на судью из Новосибирска
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Политика
Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Страны по всему миру закрывают границы из-за коронавируса Государства Европы, США, Украина, Казахстан и другие страны полностью или частично вводят ограничения на въезд иностранцев на территорию из-за распространения коронавируса.
Общество
На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности вводится на Камчатке со среды для предупреждения заноса коронавируса, большинство массовых мероприятий отменены, сообщает правительство региона.
Происшествия
Не менее 15 человек погибли при взрыве нефтепровода в Нигерии
Не менее 15 человек стали жертвами взрыва на участке нефтепровода в городе Абул-Адо в Нигерии.
Общество
Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.