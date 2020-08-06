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ЛенТВ24
ЛенТВ24

Высокоскоростная магистраль свяжет Москву и Петербург в 2026 году

Проект признан успешным ещё до старта. В течение 12 месяцев он станет самоокупаемым.В источнике
Владимир Токаревроссийский политик
Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.
С чего всё началось
ТАСС

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.
ТАССвчера в 01:05
Подробнее о событии
78.ru

В Минтрансе рассказали, когда первый поезд пройдёт по ВСМ Москва – Петербург

78.ruвчера в 01:58
КП - Санкт-Петербург

Эксперт рассказал, зачем строить ВСМ Москва-Петербург, когда есть «Сапсаны»

КП - Санкт-Петербургвчера в 10:08
Телеканал Санкт-Петербург

Минтранс планирует пустить первый поезд по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 03:26
Фонтанка.Ру

Минтранс назвал срок запуска высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург

Фонтанка.Рувчера в 02:34
АБН

Высокоскоростная магистраль Петербург — Москва появится в 2026 году

АБН18:20
Петербургский дневник

В Минтрансе рассказали, когда по скоростной магистрали Москва – Петербург пройдет первый поезд

Петербургский дневниквчера в 01:17
ТАСС

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

ТАССвчера в 01:05

В Генштабе России назвали субъекты ядерного сдерживания

2 июня российский президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания, которое направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и её союзников.
RT на русском19:53
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Впервые с 2015 года ОБСЕ не зафиксировало нарушений в Донбассе

Нарушений режима прекращения огня на территории Донецкой и Луганской областей не зафиксировала впервые с начала сбора данных в 2015 году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, сообщается 6 августа в заявлении миссии.
ИА Красная Веснавчера в 14:04

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новостивчера в 15:33
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