Высокоскоростная магистраль свяжет Москву и Петербург в 2026 году
Смотрите также
Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
В Генштабе России назвали субъекты ядерного сдерживания
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Минобороны России создаст в Арктике флот «плавучих бензоколонок»
Добровинский оценил заявление Ефремова о «раздвоении личности»
GM зарегистрировал товарный знак Hummer в России
Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым
Во Франции задержан захвативший заложников в отделении банка мужчина
Сбербанк допустил возможность выпуска привязанного к рублю токена
Задержание российских граждан в Белоруссии назвали провокацией Украины
В России запатентовали препарат от коронавируса
Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года
В Генштабе России назвали субъекты ядерного сдерживания
Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
В России запатентовали препарат от коронавируса
В Бейруте по делу о взрыве в порту задержали 16 человек
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»
Минздрав предложил изменить состав автоаптечки
Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута
СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Комаровский назвал увеличивающий риск развития рака на 80% фактор
США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»
Проект признан успешным ещё до старта. В течение 12 месяцев он станет самоокупаемым.В источнике
Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.
С чего всё началось
Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года
Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.
ТАССвчера в 01:05
Подробнее о событии
Эксперт рассказал, зачем строить ВСМ Москва-Петербург, когда есть «Сапсаны»
КП - Санкт-Петербургвчера в 10:08
Минтранс планирует пустить первый поезд по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 03:26
Минтранс назвал срок запуска высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург
Фонтанка.Рувчера в 02:34
В Минтрансе рассказали, когда по скоростной магистрали Москва – Петербург пройдет первый поезд
Петербургский дневниквчера в 01:17