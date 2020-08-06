Высокоскоростные поезда Москва — Санкт-Петербург появятся в 2026 году
Строительство еще не началось, сейчас идет проектирование, но заместитель главы Минтранса Владимир Токарев говорит, что запуск пройдет в декабре 2026.В источнике
Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.
С чего всё началось
Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года
Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.
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