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Высокоскоростные поезда Москва — Санкт-Петербург появятся в 2026 году

Строительство еще не началось, сейчас идет проектирование, но заместитель главы Минтранса Владимир Токарев говорит, что запуск пройдет в декабре 2026.В источнике
Владимир Токаревроссийский политик
Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.
С чего всё началось
ТАСС

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.
ТАСС01:05
Подробнее о событии
КП - Санкт-Петербург

Эксперт рассказал, зачем строить ВСМ Москва-Петербург, когда есть «Сапсаны»

КП - Санкт-Петербург10:08
Петербургский дневник

В Минтрансе рассказали, когда по скоростной магистрали Москва – Петербург пройдет первый поезд

Петербургский дневник01:17
Телеканал Санкт-Петербург

Минтранс планирует пустить первый поезд по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

Телеканал Санкт-Петербург03:26
Фонтанка.Ру

Минтранс назвал срок запуска высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург

Фонтанка.Ру02:34
78.ru

В Минтрансе рассказали, когда первый поезд пройдёт по ВСМ Москва – Петербург

78.ru01:58
Neva.Today

Стало известно, чем будет отличаться поезд ВСМ от «Сапсана»

Neva.Today09:12
ТАСС

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

ТАСС01:05

В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Tut.by: Власти Минска отказали Светлане Тихановской в проведении в парке митинга

В Минске состоится празднование Дня железнодорожных войск – оно пройдет в парке, в котором кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская собиралась провести митинг.
Эхо Москвывчера в 15:06

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известиявчера в 16:06
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Зеленский экстренно соберет Раду для повышения минимальной зарплаты

Киев, 6 августа 2020, 16:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже «буквально сегодня» внесет в Верховную раду законопроект, который предусматривает с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.
REGNUM09:17