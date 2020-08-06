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Высокоскоростные поезда Москва — Санкт-Петербург появятся в 2026 году

Минтранс РФ сообщил, что планирует запустить первый высокоскоростной поезд по магистрали Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замглавы ведомства Владимира Токарева.В источнике
Владимир Токаревроссийский политик
Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.
С чего всё началось
ТАСС

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.
ТАССвчера в 01:05
Подробнее о событии
АБН

Высокоскоростная магистраль Петербург — Москва появится в 2026 году

АБН18:20
КП - Санкт-Петербург

Эксперт рассказал, зачем строить ВСМ Москва-Петербург, когда есть «Сапсаны»

КП - Санкт-Петербургвчера в 10:08
ТАСС

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

ТАССвчера в 01:05
Фонтанка.Ру

Минтранс назвал срок запуска высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург

Фонтанка.Рувчера в 02:34
78.ru

В Минтрансе рассказали, когда первый поезд пройдёт по ВСМ Москва – Петербург

78.ruвчера в 01:58
Петербургский дневник

В Минтрансе рассказали, когда по скоростной магистрали Москва – Петербург пройдет первый поезд

Петербургский дневниквчера в 01:17
Телеканал Санкт-Петербург

Минтранс планирует пустить первый поезд по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 03:26

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
ТАСС17:35
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KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
Газета.Ru17:40
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