Высокоскоростные поезда Москва — Санкт-Петербург появятся в 2026 году
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Минтранс РФ сообщил, что планирует запустить первый высокоскоростной поезд по магистрали Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замглавы ведомства Владимира Токарева.В источнике
Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.
С чего всё началось
Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года
Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.
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