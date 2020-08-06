Высокоскоростные поезда Москва — Санкт-Петербург появятся в 2026 году
Смотрите также
Постановщица «Кэндимена» снимет сиквел «Капитана Марвел»
Осенью в Россию придут три обновленных штамма вируса гриппа
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Алексей Чумаков иронично ответил на слухи о разводе с Юлией Ковальчук
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Глюкоза опубликовала архивное фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной
Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России
Четвертый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 31 августа
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
В пяти регионах России задержаны 25 подпольных оружейников
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
Дханоа: российские ЗРК дают Индии преимущество над Пакистаном
В Лос-Анджелесе начнут отключать воду в домах с вечеринками
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Минфин предложил сократить расходы на Крым
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Планируется запустить отдельную железнодорожную магистраль Санкт-Петербург, 6 августа. Высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом должна появиться в конце 2026 года.В источнике
Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.
С чего всё началось
Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года
Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.
ТАСС01:05
Подробнее о событии
Названы сроки запуска поездов по высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург
КП - Санкт-Петербург04:08
Минтранс планирует пустить первый поезд по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года
Телеканал Санкт-Петербург03:26
В Минтрансе рассказали, когда по скоростной магистрали Москва – Петербург пройдет первый поезд
Петербургский дневник01:17