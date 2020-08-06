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Высокоскоростные поезда Москва — Санкт-Петербург появятся в 2026 году

Планируется запустить отдельную железнодорожную магистраль Санкт-Петербург, 6 августа. Высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом должна появиться в конце 2026 года.В источнике
Владимир Токаревроссийский политик
Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.
С чего всё началось
ТАСС

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.
ТАСС01:05
Подробнее о событии
КП - Санкт-Петербург

Названы сроки запуска поездов по высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург

КП - Санкт-Петербург04:08
RT на русском

Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

RT на русском01:29
Фонтанка.Ру

Минтранс назвал срок запуска высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург

Фонтанка.Ру02:34
78.ru

В Минтрансе рассказали, когда первый поезд пройдёт по ВСМ Москва – Петербург

78.ru01:58
Телеканал Санкт-Петербург

Минтранс планирует пустить первый поезд по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

Телеканал Санкт-Петербург03:26
Петербургский дневник

В Минтрансе рассказали, когда по скоростной магистрали Москва – Петербург пройдет первый поезд

Петербургский дневник01:17
ТАСС

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

ТАСС01:05

Дмитрий Киселёв заявил о разграблении группы Тутберидзе

Телеведущий, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что уход из группы Этери Тутберидзе тренера Сергея Розанова и фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной является ограблением школы.
News.ru05:47
5

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
54

Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета03:51
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ЦБ рекомендовал банкам принимать досрочный возврат любых кредитов

Как отмечается в сообщении ЦБ, некоторые банки и другие кредитные организации отказываются зачислить деньги в счет досрочного возврата кредита или займа, если сумма оказывается меньшей, чем указанная в уведомлении о досрочном возврате.
Московский Комсомолец07:20

В Хабаровске и двух районах края ввели карантин по АЧС

«Врио губернатора края Михаил Дегтярёв подписал распоряжения о введении карантина на территориях Вяземского и Хабаровского районов, а также Хабаровска в связи с угрозой распространения африканской чумы», - говорится в сообщении.
Агробук06:48
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Дханоа: российские ЗРК дают Индии преимущество над Пакистаном

Хотя Бирендер Дханоа является ярым сторонником покупки французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Дассо «Рафаль», тем не менее, он не отвергает преимущества российских ЗРК С-400.
Вечерний курьервчера в 08:36
4