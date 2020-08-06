В Лос-Анджелесе начнут отключать воду в домах с вечеринками

Лос-Анджелес, США, 6 августа 2020, 10:22 — REGNUM Отключения электроэнергии и водоснабжения в домах, где в период пандемии будут проходить вечеринки с большим количеством людей, начнут власти Лос-Анджелеса.