Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в Италии оказался самый высокий процент смертности от COVID-19. Она предположила, что это связано с тем, что эпидемию не удалось своевременно распознать.
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В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Известия03:19

В ВОЗ объяснили высокую смертность итальянцев от коронавируса старением населения

Национальная служба новостей03:00

Представитель ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

РБК02:00

Названа причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Профиль02:34

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили

Lenta.ru02:32

ВОЗ назвала причину высокой смертности в Италии от коронавируса

Московский Комсомолец02:23

ВОЗ назвал причину высокой смертности от коронавируса в Италии

Комсомольская правда02:47
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Наука

Ученые в Нидерландах приблизились к созданию лекарства от коронавируса

Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу COVID-19, которое блокирует инфекцию, сообщает в субботу, 14 марта, издание NOS.
Известия вчера в 21:22
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Политика

Порошенко вернулся из Испании на Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
RT на русском 00:59
Общество

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Узбекистане.
ТК Звезда 01:59
Музыка

Танцор из клипа Little Big высказался о поездке на Евровидение

АиФ Санкт-Петербург 13 марта в 08:21
Общество

На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща

Днепропетровск, Украина, 15 марта 2020, 08:30 — REGNUM Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях.
REGNUM 01:30
Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Говорит Москва 00:24
Здоровье

Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:41
Армия и оружие

Турецкие войска открыли огонь по армии Сирии в окрестностях Телль-Тамера

В субботу, 14 марта, турецкие войска открыли огонь по окрестностям города Телль-Тамер на севере провинции Хасеке.
Вечерний курьер вчера в 11:29
Энергетика

Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
Национальная служба новостей 13 марта в 15:32
Единоборства

Кевин Ли проиграл на турнире UFC в Бразилии, прошедшем без зрителей

Эпидемия коронавируса внесла коррективы в проведение турнира UFC Fight Night 170 в Бразилии.
Российская газета 02:06
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Спорт

Большунов: Просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет

Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет.
Нева Спорт вчера в 15:59
Армия и оружие

Военная полиция России выдвинулась к месту патрулирования с Турцией

Взвод военной полиции России направился к месту начала совместного с Турцией патрулирования на участке трассы М4 в сирийской провинции Идлиб.
RT на русском 02:03
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone сыграло более 15 миллионов человек

Общее количество игроков в «королевской битве» Call of Duty: Warzone превысило 15 млн человек.
CyberSport.ru вчера в 04:15
Общество

Число заболевших коронавирусом в России выросло на треть

На сегодняшний день число зараженных в мире достигло 131 851 человека, при этом выздоровело за все время эпидемии 68 500 человек, а умерло 4948 заболевших.
Readovka.ru 13 марта в 11:13
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
Наука

В геноме коронавируса обнаружили первое большое изменение

МедиаПоток вчера в 03:32
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости вчера в 03:53
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Российская газета вчера в 14:12
Здоровье

В Минздраве рассказали о состоянии пациента с коронавирусом на Кубани

Минздрав Краснодарского края официально подтвердил первый зарегистрированный случай коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
РБК Краснодар 12 марта в 14:29
Общество

Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Интерфакс 02:10
Политика

Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев, который прошел в субботу, 14 марта, в Киеве, пустили ракетницу по зданию российского посольства.
Газета.Ru вчера в 15:33
Общество

Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
РБК 02:31
Футбол

Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы

Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом.
Российская газета 02:58
Футбол

Мане стал главной трансферной целью «Реала» на лето

Руководство мадридского клуба определило Мане главной трансферной целью на предстоящее лето.
Матч ТВ 02:23
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда вчера в 19:20
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store

Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Игромания.ру 12 марта в 11:58
Здоровье

Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа

Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
Независимый публицист вчера в 22:55
Общество

Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Известия 00:30
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