Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в Италии оказался самый высокий процент смертности от COVID-19. Она предположила, что это связано с тем, что эпидемию не удалось своевременно распознать.

В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

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