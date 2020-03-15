Коронавирус
Страна Советов on-lineВысокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС. По оценкам специалистов, в Италии одновременно заболело большое количество людей.
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В Европе наибольшее число обнаруженных случаев в Италии, где вирус диагностирован у 17 760 человек. В Италии также и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев летального исхода.РБК02:00
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Политика
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В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
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Интернет
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В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Google призвала сотрудников работать из дома, «если специфика работы это позволяет».
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Агентство NASA сообщило об отмене начала строительства пилотируемой окололунной станции Gateway.
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Преступники с ножами и мачете ограбили дом футболиста «Тоттенхэма»
Преступники в масках, угрожая жене Вертонгена мачете и ножами, потребовали показать, где в доме находятся деньги и ценные вещи.
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Заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин рассказал, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды.
Происшествия
Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе
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Биатлон
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На чемпионате мира-2020 итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах отбывшего ранее дисквалификацию за допинг Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
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Биатлон
Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Общество
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В Сети рассказали, что нельзя делать во время этого народного праздника.
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Marvel приостановила производство сериалов «ВандаВижен» и «Локи»
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С полуночи 16 марта Республика Казахстан приостанавливает пропуск российских граждан по внутренним паспортам.
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Игорь Черевченко прокомментировал результат матча «Арсенал-Рубин»
После поражения тульского «Арсенала» в домашнем матче с «Рубином» главный тренер команды Игорь Черевченко прокомментировал результат игры.
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Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
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С крыши московского медцентра для больных коронавирусом упал сотрудник
По данным телеграм-канала Mash, с крыши больницы упал медработник.