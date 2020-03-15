В Европе наибольшее число обнаруженных случаев в Италии, где вирус диагностирован у 17 760 человек. В Италии также и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев летального исхода.

с чего всё началось

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС. По оценкам специалистов, в Италии одновременно заболело большое количество людей.

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ

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