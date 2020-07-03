с чего всё началось

В NASA заявили, что проведенная 3 июля внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) имела целью уклонение от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон». Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает «РИА Новости».

Общество Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин. 91

Религия Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами. 321

Общество В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки В Америке за прошедшие сутки зафиксировали 57 497 зараженных коронавирусной инфекцией, что стало максимальным суточным приростом с начала эпидемии. 435

Политика Поправки к Конституции РФ вступили в силу Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу. 1,1K

Общество Срок снижения агрессивности коронавируса назвал российский вирусолог «Коронавирусы в принципе приспособлены к тому, чтобы обращаться с организмами мягко, то есть пользоваться их возможностями, размножаться, жить за их счет, не причиняя при этом сильный вред», — рассказал Альтштейн. 28

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,6K

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.

Футбол Сульшер: «Между Марсьялем и Рэшфордом нет никакой конкуренции» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвёл итоги матча с «Борнмутом» (5:2) в эфире «Окко Спорт».

Общество ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19. 106