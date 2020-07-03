Космос
ИзвестияВысота орбиты МКС была увеличена из-за обломков ступени «Протона»
В NASA заявили, что проведенная 3 июля внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) имела целью уклонение от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон». Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщили в Роскосмосе, двигатели корабля "Прогресс МС-14" были включены на 100 секунд, вследствие чего высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров.Московский Комсомолецвчера в 12:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
RT на русском 22:16
Армия и оружие
Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз
Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся испытаний доведена до 10 километров.
Вести.Ru 21:55
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой вчера в 13:29
Общество
Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы
Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
Инвест-Форсайт вчера в 21:00
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM 13:05
Общество
В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки
В Америке за прошедшие сутки зафиксировали 57 497 зараженных коронавирусной инфекцией, что стало максимальным суточным приростом с начала эпидемии.
ИА Красная Весна вчера в 22:51
Происшествия
В Цюрихе сотрудница зоопарка умерла после нападения тигрицы
Сотрудница зоопарка в Цюрихе скончалась после нападения амурской тигрицы. Об этом сообщает портал 20 Minuten.
РБК 16:47
Футбол
«Ротор» планирует объявить об отказе от участия в следующем сезоне РПЛ
«Ротор» намерен отказаться от участия в РПЛ.
Metaratings 01:41
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Политика
Посольство США в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу
Неизвестные расстреляли посольство США в иракском Багдаде в так называемой «зеленой зоне». Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.
Известия 22:59
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России
Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 13:27
Футбол
«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» в матче чемпионата Англии по футболу
ИА Красная Весна 17:05
Общество
Срок снижения агрессивности коронавируса назвал российский вирусолог
«Коронавирусы в принципе приспособлены к тому, чтобы обращаться с организмами мягко, то есть пользоваться их возможностями, размножаться, жить за их счет, не причиняя при этом сильный вред», — рассказал Альтштейн.
Цензуры.Нет 16:17
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Газета.Ru вчера в 13:33
Кино
Создатели «Бивиса и Баттхеда» выпустят два новых сезона мультсериала
На сайте MTV появилась информация о том, что создатели сериала «Бивис и Баттхед» перезапустят сериал, выпустив два новых сезона, несколько спин-оффов и дополнительные эпизоды.
Версия.Инфо 02 июля в 03:21
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Городовой вчера в 09:51
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 21:19
Футбол
Сульшер: «Между Марсьялем и Рэшфордом нет никакой конкуренции»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвёл итоги матча с «Борнмутом» (5:2) в эфире «Окко Спорт».
Евро-футбол.ру 13:24
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН вчера в 02:29
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Футбол
Калиниченко: Тедеско уже не знает, как слиться из «Спартака»
RT на русском 17:13
Здоровье
Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ
Бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман предупредил об опасности новой волны коронавируса .
Lenta.ru 21:27
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 17:16
Экономика
Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:54
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57