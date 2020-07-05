Будьте в Плюсе
Главное
Наука
США
Наука
Интересное
Наука
Политика
Наука
Общество
Наука
Экономика
Наука
В мире
Наука
Спорт
Наука
Происшествия
Наука
Культура
Наука
Технологии
Наука
Наука
Авто
Наука
ИзвестияИзвестия

Высота орбиты МКС была увеличена из-за обломков ступени «Протона»

В NASA заявили, что проведенная 3 июля внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) имела целью уклонение от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон». Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
Как сообщили в Роскосмосе, двигатели корабля "Прогресс МС-14" были включены на 100 секунд, вследствие чего высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров.
Московский Комсомолец3 июля в 12:25
Подробнее о событии

Высота орбиты МКС была увеличена из-за обломков ступени «Протона»

Известия20:07

NASA: МКС избежала столкновения с обломком ступени «Протона»

Газета.Ru19:58

Специалисты ЦНИИмаш увели МКС от столкновения с космическим мусором

Российская газета3 июля в 13:56

МКС совершила маневр из-за обломка ступени российского «Протона»

ИА Красная Весна19:57

МКС уклонилась от обломка ступени ракеты «Протон»

РИА Новости19:02

МКС избежала столкновения с обломком ракеты «Протон»

RT на русском19:34

Орбиту МКС внепланово скорректировали из-за угрозы столкновения с мусором

ТАСС3 июля в 12:08
Реклама

«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Исследование было проведено телекоммуникационной компанией Frontier Communications Её сотрудники провели исследование в сотне стран мира и установили, какие фильмы 1990-х годов наиболее часто ищут с помощью поисковых систем.
«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Piter.tv03:44
14
Реклама
Реклама

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия3 июля в 04:30
1,9K
Реклама

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известиявчера в 20:43
1,7K
Реклама
Реклама

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русскомвчера в 12:40
1,8K

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ3 июля в 15:43
4,2K
Реклама

В РФ — 6 736 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки было выявлено 6 736 заразившихся коронавирусом — показатель держится на отметке ниже 7 000 уже десятый день подряд.
НТВ03:30
Реклама
Реклама
Реклама