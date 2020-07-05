Высота орбиты МКС была увеличена из-за обломков ступени «Протона»
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В NASA заявили, что проведенная 3 июля внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) имела целью уклонение от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон». Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
Как сообщили в Роскосмосе, двигатели корабля "Прогресс МС-14" были включены на 100 секунд, вследствие чего высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров.
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