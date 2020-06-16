Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве открылась треть летних веранд кафе и ресторанов

На первом этапе (с 9 июня) в Москве открылись парикмахерские. С 16 июня кафе и ресторанам разрешено открывать летние веранды. Треть из них уже сделали это, остальные завершают подготовку к работе, сообщил вице-мэр по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
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Жара и дроны: в Москве открылись летние веранды кафе и ресторанов

ТАСС10:53

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Летние веранды кафе и ресторанов открылись в Московской области

Радио Маяк14 июня в 05:19
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