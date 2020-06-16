Коронавирус
КоммерсантъВ Москве открылась треть летних веранд кафе и ресторанов
На первом этапе (с 9 июня) в Москве открылись парикмахерские. С 16 июня кафе и ресторанам разрешено открывать летние веранды. Треть из них уже сделали это, остальные завершают подготовку к работе, сообщил вице-мэр по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Происшествия
Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам
Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
Москва 24 10:55
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета вчера в 16:11
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Политика
Трамп подтвердил информацию о сокращении американских войск в Германии
Президент Трамп заявил, что сейчас в Германии находится около 50 тысяч американских военных, их число будет сокращено наполовину, то есть, на 25 тысяч.
ИА REX 06:23
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Шоу-бизнес
Муж покойной Норкиной показал покупки жены до смерти
Вчера муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин опубликовал в своей социальной сети Instagram фотографию старинной печи, которую его жена заказала за несколько дней до смерти в их дачный дом.
NewInform 02:23
Происшествия
Мужчина отбился от медведя велосипедом на Камчатке и попал на видео
На видео мужчина с помощью велосипеда отбивается от бурого медведя, а водитель сигналит, пытаясь спугнуть дикого зверя.
Вечерняя Москва 08:55
Происшествия
В МВД назвали причину перестрелки в Назрани
В МВД сообщили, что перестрелка в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека, произошла из-за имущественного конфликта между родственниками.
RT на русском 11:05
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала о романе с Александром Розенбаумом
О чем Бабкина не стесняется говорить. Заявив, что с Александром Яковлевичем они "делали сообща удивительные вещи".
Российская газета 09:53
Происшествия
Пьяный таксист сбил школьниц под Уфой
На Ворошиловской улице 37-летний таксист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух 15-летний школьниц.
РЕН ТВ 07:55
Происшествия
Против инспектора Ростехнадзора возбуждено дело после ЧП в Норильске
Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая, по данным следствия, должна была проверить ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.
RT на русском 11:24
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата.
Российская газета 07:11
Здоровье
Реаниматолог рассказал, как не пропустить обострение коронавируса дома
Если температура неожиданно увеличивается, наилучшим вариантом в таком случае станет пребывание дома хотя бы дней семь.
Evo-rus.com 10:00
Политика
Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции Царукяна
Как ранее сообщало ИА REGNUM, запрос на арест Царукяна, а также на лишение его депутатской неприкосновенности подал в парламент страны генпрокурор Армении Артур Давтян накануне, 15 июня.
REGNUM 10:52
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen 3000XT
Как и ожидалось, компания AMD представила три новые модели процессоров Ryzen третьего поколения для настольных систем.
iXBT.com 11:12
Армия и оружие
Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Известия 06:47
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
На похоронах сатирика Трушкина произошла кража
Во время похорон сатирика Анатолия Трушкина у одного из присутствующих украли крупную сумму денег, заявил сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин.
Взгляд.ру 08:19
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05