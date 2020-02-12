с чего всё началось

Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса. Об этом 12 февраля сообщил портал Engadget.

Происшествия Под Псковом в ДТП погибли восемь человек На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.

Экономика В России снизилась средняя сумма долга по ЖКХ Федеральная служба судебных приставов сообщила о снижении средней суммы взыскиваемого долга за услуги ЖКХ с 23,5 тыс. рублей в 2018 году до 21 тыс. рублей в 2019 году.

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Экономика Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.

Политика Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Интернет Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.

Общество В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».

Экономика «Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ "Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.