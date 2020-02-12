Общество
REGNUMВыставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса
Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса. Об этом 12 февраля сообщил портал Engadget.
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с чего всё началось
По сообщению Wired, организаторы MWC просили власти об объявлении режима чрезвычайной ситуации, чтобы они смогли воспользоваться страховкой и не оплачивать издержки из-за отмены мероприятия.Дождь15:59
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Интернет
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Экономика
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Футбол
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В офисе клуба Футбольной национальной лиги «Енисей» проходят следственные мероприятия, сообщает «Коммерсант».
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Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».
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Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.