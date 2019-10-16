На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России. Это требование указано в опубликованных Национальной общественной телерадиокомпанией Украины новых правилах отбора на конкурс.

Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

Общество «Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.

Общество Элитные дома коррупционеров предложено продавать на торгах В минэкономразвития считают, что элитные дома и коттеджи можно обратить в реальный доход государству, если недвижимость продавать на торгах.

Политика Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Кино Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене» Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Политика Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США Москва подготовила проект решения о переносе Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения и международной безопасности) из Нью-Йорка в Женеву или Вену, сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Армия и оружие В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана «не подводить мир» Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Происшествия Раскрыта неожиданная опасность дверных глазков Дверные глазки, призванные защищать хозяев квартир и домов от нежелательных гостей, на самом деле таят в себе скрытую угрозу.

Здоровье В Челябинске школу закрыли на карантин из-за пневмонии По данным пресс-службы Роспотребнадзора, по состоянию на 11 октября из-за заболеваемости ОРВИ и пневмонией были закрыты на карантин четыре класса в четырех школах, из них один – в школе №100, а также гимназии № 26, школах №137 и №93.

Происшествия 35 паломников погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии Как минимум 35 паломников погибли, четверо пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика на западе Саудовской Аравии, сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на представителя полиции.

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.

Футбол Лионель Месси получил «Золотую бутсу» Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".

Политика Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.

Финансы В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.

Гаджеты Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Запуск криптовалютного проекта Павла Дурова могут отложить на год Запуск блокчейн-платформы TON Павла Дурова может быть перенесен на полгода-год из-за проблем с американским регулятором рынка ценных бумаг SEC, 15 октября сообщает Forbes со ссылкой на инвесторов проекта.

Финансы Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.

Футбол Лучший бомбардир РПЛ Шомуродов высказался о дальнейшей карьере Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов высказался на тему развития своей дальнейшей карьеры.

Политика Харьковский горсовет поддержал «формулу Штайнмайера» Харьковский горсовет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с поддержкой его политики на Донбассе, осудил проведение акций «Нет капитуляции!» и призвал не проводить их в городах и в Харькове, в частности, чтобы не обострять политическую ситуацию.