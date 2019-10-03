Политика

Газета.RuГазета.RuВыступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Отмечается, что инцидент произошел во время выступления главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого. Неизвестный во время выступления политика стал кричать: "Террористическое российское государство!". Услышав это, Толстой замолчал и не сказал ни слова, пока кричавшего не вывели из зала.
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