Политика
Газета.RuВыступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Отмечается, что инцидент произошел во время выступления главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого. Неизвестный во время выступления политика стал кричать: "Террористическое российское государство!". Услышав это, Толстой замолчал и не сказал ни слова, пока кричавшего не вывели из зала.
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Происшествия
Бомбардировщик времен Второй мировой рухнул на аэропорт в США
Бомбардировщик времен Второй мировой войны В-17 «летающая крепость» рухнул на здание аэропорта Брэдли, который находится в американском штате Коннектикут.
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Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.
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Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
По мнению президента, если граждане Украины считают, что их страна негативно освещается на российском телевидении, то в российских программах «чего-то не хватает».
РБК 15:35
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК 15:40
Культура
Умер известный чешский певец Карел Готт
Дни24 вчера в 05:11
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Назван оптимальный режим сна для подготовки к экзаменам
По словам специалистов, среди студентов, посвящавших сну менее семи часов, показали на экзаменах значительно лучшие результаты, чем те, кто спали меньше.
Московский Комсомолец 05:59
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.
Ведомости вчера в 13:14
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
РИА Новости 14:49
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Авто
Mitsubishi построила гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем
Система представляет собой последовательную гибридную установку, в которой бензиновый двигатель работает совместно с четырьмя электромоторами, расположенными по два на передней и задней оси.
32CARS.ru 04:53
Гаджеты
Смартфон Realme XT с 64-мегапиксельной камерой выходит в России
Китайская компания Realme объявила о выходе на российский рынок нового недорогого смартфона Realme XT.
Rusargument 03:33
Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона призвал Вашингтон перестать недооценивать Россию
США не только утратят превосходство на международной арене, но и могут прекратить свое существование, если Вашингтон не осознает, что Россия "является самой большой опасностью для национальной безопасности" страны.
Pravda.Ru вчера в 03:46
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Происшествия
В ГИБДД объяснили процедуру снятия тонировки с автомобиля
Сотрудники Госавтоинспекции могут потребовать удаления тонировки с автомобиля на месте задержания транспортного средства только через оформленный в письменном виде документ, говорится в ответах ГИБДД и Генпрокуратуры на запрос председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Взгляд.ру 05:25
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
Газета.Ru 08:47
Футбол
Божович назвал «Сочи» «Зенитом-2»
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Сочи».
Нева Спорт 15:24
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия вчера в 10:53
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Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03:26
Здоровье
Названа малоизвестная причина головной боли
Для профилактики головных болей врачи рекомендуют отказаться от курения, снизить потребление алкоголя и физические нагрузки.
Life.ru вчера в 03:52
Хоккей
«Витязь» обыграл ЦСКА и возглавил таблицу КХЛ
Life.ru 15:55
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Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Газета.Ru вчера в 12:02