Политика
Газета.RuВыступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Отмечается, что инцидент произошел во время выступления главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого. Неизвестный во время выступления политика стал кричать: "Террористическое российское государство!". Услышав это, Толстой замолчал и не сказал ни слова, пока кричавшего не вывели из зала.
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Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
Lenta.ru вчера в 14:00
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv 02 октября в 08:06
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика
РБК вчера в 03:18
Армия и оружие
Минобороны России предотвратило почти 20 столкновений в космосе
Почти два десятка столкновений российских спутников с элементами космического мусора удалось предотвратить только в текущем году усилиями разведчиков ВКС РФ.
Российская газета вчера в 17:41
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
RT на русском вчера в 10:19
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня вчера в 09:25
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Политика
В «Нафтогазе» заявили, что не получали предложений по контракту на газ
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что компания не получала никаких предложений о продлении контракта на транзит природного газа с Россией на год.
RT на русском вчера в 09:23
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru 02 октября в 18:13
Кино
Джордж Мартин высказался о награде якутских фанатов «Игры престолов»
Культуромания вчера в 06:58
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Политика
Путин рассказал о тяжелом наследии Зеленского
Глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в стране досталось «тяжелое наследие».
Капитал страны 02 октября в 13:20
Игры
«Сафмар» Гуцериева совместно с Nvidia запустит игровой онлайн-сервис
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева на базе платформы американской Nvidia запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 21:51
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости 02 октября в 06:32
Игры
Стрим: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Предрелизная трансляция
Прямая трансляция начнется в 18:00 по московскому времени.
Srnsk 02 октября в 10:12
Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Красноярском крае
Байкал24 вчера в 23:37
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Хоккей
Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Виннипег»
У победителей встречи голами отметились Марк Стаал (12-я минута), Артемий Панарин (21), Джейкоб Труба (27), Мика ЗИбанеджад (46), Бретт Хуаден (56) и Брендан Смит (60, ПВ), а у гостей две шайбы забросили Блейк Уилер (21, 27) и по одной – Марк Шайфли (18) и Кайл Коннор (43).
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Политика
Politico: министр энергетики США в ноябре может уйти в отставку
Министр энергетики США Рик Перри в конце ноября может подать в отставку. Об этом сообщает в четверг газета Politico.
ТАСС вчера в 20:59
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor вчера в 17:10
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30