Отмечается, что инцидент произошел во время выступления главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого. Неизвестный во время выступления политика стал кричать: "Террористическое российское государство!". Услышав это, Толстой замолчал и не сказал ни слова, пока кричавшего не вывели из зала.

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

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