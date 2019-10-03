Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на своего корреспондента.

Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме

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