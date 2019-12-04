с чего всё началось

Двое сотрудников российского посольства в Берлине, которых решили выслать в РФ, являются агентами внешней разведки Минобороны России. Об этом написала газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники.

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.

Происшествия В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.

Происшествия На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.

Общество Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.

Игры Microsoft намерена выпустить более доступную версию Xbox Стоит отметить, что в Росси сейчас продается Xbox One S All-Digital Edition, а это самая доступная консоль от Microsoft и в ней от Xbox One S нет привода для дисков.

Религия Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.

Политика На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия» Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Транспорт ГИБДД пересмотрит правила обмена водительских прав для иностранцев ГИБДД планирует ввести норму, по которой иностранцы смогут обменивать зарубежные водительские права категории C (грузовики) и D (автобусы) на российские только после профессионального обучения, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков.

Единоборства Джошуа заговорил о третьем поединке с Руисом В июне 2019 года Руис сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Общество «Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.

Общество Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

Политика Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.