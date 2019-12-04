Политика

РосбалтРосбалтВысылаемых из Германии дипломатов назвали агентами российской разведки

Двое сотрудников российского посольства в Берлине, которых решили выслать в РФ, являются агентами внешней разведки Минобороны России. Об этом написала газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники.
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Два сотрудника посольства России в Берлине, объявленные персонами нон грата, являются агентами внешней разведки Минобороны России, сообщило издание Suddeutsche Zeitung
 со ссылкой на правительственные источники.
Коммерсантъвчера в 14:31

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СМИ назвали высылаемых из ФРГ дипломатов агентами внешней разведки России

РБКвчера в 13:13

Дипломатов, которых в Германии объявили персонами нон-грата и выслали, немецкие СМИ назвали агентами разведки РФ

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Suddeutsche Zeitung назвала высылаемых из Берлина дипломатов агентами российской разведки

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URA.Ruвчера в 18:11

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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
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Уголовную ответственность за незаконные способы «выбивания» долгов хотят ввести в России.
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
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