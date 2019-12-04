Политика
РосбалтВысылаемых из Германии дипломатов назвали агентами российской разведки
Двое сотрудников российского посольства в Берлине, которых решили выслать в РФ, являются агентами внешней разведки Минобороны России. Об этом написала газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники.
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Два сотрудника посольства России в Берлине, объявленные персонами нон грата, являются агентами внешней разведки Минобороны России, сообщило издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники.Коммерсантъвчера в 14:31
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Suddeutsche Zeitung назвала высылаемых из Берлина дипломатов агентами российской разведки
Коммерсантъвчера в 14:31
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