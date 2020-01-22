Политика

Газета.RuГазета.RuВысылка Обамой российских дипломатов «очень разозлила» Трампа

Решение экс-президента США Барака Обамы выслать российских дипломатов уже после объявления результатов выборов президента в 2016 году очень разозлило победившего тогда Дональда Трампа.
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Трамп разозлился, узнав о решении Обамы выслать российских дипломатов в декабре 2016 года

Дональд Трамп был разозлен, когда за три недели до его инаугурации в декабре 2016 года президент США Барак Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов. Такие данные приводятся в книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.
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ТАССвчера в 17:58

Решение Обамы выслать российских дипломатов разозлило Трампа

Взгляд.рувчера в 17:57
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КПРФ поддержит законопроект Путина о поправке к Конституции

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Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
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