Политика
Газета.RuВысылка Обамой российских дипломатов «очень разозлила» Трампа
Решение экс-президента США Барака Обамы выслать российских дипломатов уже после объявления результатов выборов президента в 2016 году очень разозлило победившего тогда Дональда Трампа.
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с чего всё началось
Дональд Трамп был разозлен, когда за три недели до его инаугурации в декабре 2016 года президент США Барак Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов. Такие данные приводятся в книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.ТАССвчера в 17:58
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Трампа взбесило решении Обамы выслать российских дипломатов в 2016 году
Московский Комсомолецвчера в 18:50
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