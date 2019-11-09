Общество

Российская газетаРоссийская газетаВывезший детей из Швеции Денис Лисов вернулся с дочерьми в Хабаровск

Власти Хабаровского края объявили о готовности организационно и материально помочь отцу, который тайно вывез в Польшу из Швеции трех несовершеннолетних дочерей, чтобы вернуть их в Россию.
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