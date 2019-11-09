Общество
РБКВывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск
Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из Швеции, прилетел в Хабаровск. Об этом сообщает «РИА Новости». В аэропорту россиянин сообщил журналистам, что чувствует себя нормально, отметив, что не был в Хабаровске семь лет.
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Денис Лисов в Хабаровске: Главное - я забрал детей, и теперь всё у нас будет хорошо
AmurMedia.ruвчера в 20:55
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Единоборства
Магомедшарипов и Каттар сделали вес перед боем в Москве
Российский боец ММА Забит Магомедшарипов (17-1) и американец Келвин Каттар (20-3) сделали вес перед боем на турнире UFC Fight Night 163, который пройдет в Москве 9 ноября.
Sport24.ru вчера в 01:12
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб
Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
РБК 00:15
Космос
Индия поставила новую планетарную цель: Венера
«Главная цель состоит в том, чтобы составить карту венерианской поверхности и недр», - сказал Нигяр Шаджи, ученый ISRO, группе экспертов Venus во время встречи, состоявшейся на этой неделе в Колорадо.
ГЛАС.RU вчера в 11:05
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
Специалистам, которые участвовали в создании первой советской атомной бомбы, в целях их безопасности было строжайше запрещено водить машину.
Известия вчера в 23:23
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru вчера в 10:24
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
РИА Новости вчера в 20:07
Хоккей
Беттмэн: участие в Олимпиаде просто рушит сезон НХЛ
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн отметил, какие последствия могут быть вызваны участием игроков НХЛ в Олимпиаде.
Чемпионат 02:00
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Происшествия
В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети
В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».
РБК 02:46
Общество
В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой
В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Комсомольская правда 07 ноября в 17:17
Армия и оружие
Киевский «эксперт» рассказал, когда и как Россия планирует «вторжение» на Украину
Украинский военный эксперт Алексей Арестович уверен, что во второй половине следующего года Россия запустит газотранспортные ветки в обход Украины и таким образом укрепит свои международные позиции, получив дополнительные рычаги давления на Киев.
ФАН вчера в 14:55
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
Ведомости вчера в 08:41
Происшествия
От гигантского фаллоса спасли мужчину хирурги из Санкт-Петербурга
Одни аплодируют петербургских врачам за успешно выполнению работу по извлечению из прямой кишки пострадавшего мужчины огромных размеров инородного предмета.
Evo-rus.com 02:18
Здоровье
Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам «вишневой» зимой
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Хоккей
«Нью-Джерси» Гусева в гостях проиграл «Эдмонтону»
Форвард гостей Никита Гусев провел на льду 13:47 личного игрового времени и отметился четырьмя бросками в створ ворот.
Матч ТВ вчера в 23:51
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Коммерсантъ вчера в 21:15
Футбол
Ахмат — Урал 0:0
ODDS.ru вчера в 13:20
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Известия 00:22
Хоккей
«Тампа» обыграла «Баффало» в Стокгольме с голом Кучерова
REGNUM вчера в 23:23
Общество
Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru вчера в 16:32
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Политика
В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
Москва 24 07 ноября в 20:50
Происшествия
ИГ подтвердила причастность к атаке на границе Таджикистана
Коммерсантъ вчера в 15:37
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости 06 ноября в 07:54
Армия и оружие
Массу первого образца транспортного самолёта Ил-112В снизили на тонну
Конструкторы "Ильюшина" снизили массу первого образца транспортного самолета Ил-112В на одну тонну за счет применения новых материалов и доработанного оборудования.
Военное обозрение 02:58
Политика
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна оказалась под угрозой государственного переворота.
Коммерсантъ 01:59