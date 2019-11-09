Общество

РБКРБКВывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск

Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из Швеции, прилетел в Хабаровск. Об этом сообщает «РИА Новости». В аэропорту россиянин сообщил журналистам, что чувствует себя нормально, отметив, что не был в Хабаровске семь лет.
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Денис Лисов с детьми прилетел в Хабаровск

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ТАССвчера в 19:48
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