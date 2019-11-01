Общество
ИзвестияВывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву
Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из шведской приемной семьи, прилетел с ними из Варшавы в Москву. Ранее 3 ноября «РИА Новости» сообщало: Лисов с тремя дочерьми в сопровождении польских адвокатов прошел контроль службы безопасности в варшавском аэропорту имени Шопена перед вылетом.
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Суд Польши отпустил россиянина, укравшего своих дочерей из приемной семьи
Российская газета01 ноября в 10:35
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:07, Ашберн
Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся во Франции
Автобус Париж-Лондон опрокинулся на юге Франции недалеко от коммуны Перон, сообщает Courrier-picard.
Газета.Ru 09:35
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Музыка
Горан Брегович собрался купить дом в Крыму
Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Взгляд.ру 09:24
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Армия и оружие
Массированный удар ВКС РФ по боевикам в Идлибе попал на видео
Военное обозрение 04:55
Общество
В Москву на следующей неделе придет субтропическое тепло
«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от плюс 3 до плюс 8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.
РИАМО вчера в 06:25
Происшествия
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Религия
Патриарх Кирилл прекратил поминовение архиепископа Иеронима
На традиционной воскресной службе в храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл впервые не помянул главу Элладской православной церкви архиепископа Иеронима.
Вести.Ru 04:11
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
РИА Новости 09:15
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Авто
АвтоВАЗ назвал причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня 03:23
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости 08:05
Наука
Ученые назвали самое безжизненное место на Земле
Газета.Ru 01:42
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, где убили ребенка
Охранник детсада в Нарьян-Маре, где 31 октября был убит шестилетний мальчик, арестован судом.
БИЗНЕС Online вчера в 07:31
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
REGNUM 01 ноября в 17:57
Общество
В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов
В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:15
Происшествия
В Брянске подросток разбился насмерть, сорвавшись с крыши девятиэтажки
Предполагается, что он залез на крышу девятиэтажки и случайно сорвался вниз.
Интерфакс 08:25
Общество
Диетолог перечислила ухудшающие настроение продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, от каких продуктов следует отказаться, если у человека плохое настроение, сообщает «Вечерняя Москва».
REGNUM 10:02
Политика
Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»
Журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что он уехал из Украины. Об этом он написал в одном из постов в Facebook.
Политика Сегодня 05:23
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
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Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru 31 октября в 09:50
Футбол
«Витесс» Слуцкого терпит второе поражение подряд в Эредивизие
В матче 12-го тура Эредивизие "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд в первенстве.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева: Теперь если выступлю, то только в 80
Эстрадная певица Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет.
Вечерняя Москва вчера в 23:46
Космос
NASA: пребывание астронавтов на Луне продлится до двух недель
Специалисты сообщили Группе по анализу лунных исследований, что в NASA рассматривают возможность следующих полётов на Луну, в ходе которых ещё до 2030 года планируется отправить на естественный спутник Земли группу из четырех астронавтов в командировку, которая может продлиться до двух недель.
Машины и Механизмы 30 октября в 16:44
Общество
Муж Анастасии Заворотнюк спас Татьяну Навку на льду в Петербурге
Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка попала в опасную ситуацию во время ледового мюзикла «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге.
АБН 01 ноября в 04:48