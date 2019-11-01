Общество

ИзвестияИзвестияВывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву

Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из шведской приемной семьи, прилетел с ними из Варшавы в Москву. Ранее 3 ноября «РИА Новости» сообщало: Лисов с тремя дочерьми в сопровождении польских адвокатов прошел контроль службы безопасности в варшавском аэропорту имени Шопена перед вылетом.
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Гражданин РФ Лисов смог вырвать своих детей у шведской ювенальной юстиции

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Лисов прокомментировал свое возвращение вместе с детьми в Россию

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