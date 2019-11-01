Объявленный в розыск в Швеции россиянин Денис Лисов, который вывез своих детей из Швеции, возвратится в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Лисов вылетит из Варшавы с тремя дочерьми.

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

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