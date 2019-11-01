Общество
Газета.RuВывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву
Объявленный в розыск в Швеции россиянин Денис Лисов, который вывез своих детей из Швеции, возвратится в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Лисов вылетит из Варшавы с тремя дочерьми.
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Суд Польши отпустил россиянина, укравшего своих дочерей из приемной семьи
Российская газета01 ноября в 10:35
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В Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии
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В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Политика
Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией
Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
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Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru вчера в 09:31
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Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
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В многоквартирном доме в городе Сланцы Ленинградской области разорвался снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
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Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
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Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
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Инженеры создали жилет для управления роботами
ToDay News Ufa вчера в 13:52
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Проблема подготовки квалифицированных кадров для России стоит крайне остро.
Москва 24 01 ноября в 12:56
Авто
АвтоВАЗ назвал причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
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Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G
Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.
iXBT.com 01:08
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй
Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
МК-Спорт вчера в 14:44
Футбол
ЦСКА потребует объяснений судейства в матче с «Зенитом»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что представители московского клуба потребуют объяснений работы судейского корпуса на матче 15-го тура против «Зенита».
Матч ТВ 07:59
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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 14:25
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СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК вчера в 10:04
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Бабченко признал, что покинул Украину
РИА Новости 05:43
Технологии
Названо безопасное время использования гаджетов подростками
Из-за чрезмерного увлечения гаджетами школьники и студенты уделяют меньше времени сну, прогулкам и спорту, пишет RT.
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Общество
СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии
Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
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Общество
В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов
В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
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Юрзинов заменит Скудру на посту главного тренера «Трактора»
В субботу, второго ноября, стало известно, что руководство челябинского "Трактора" приняло решение уволить с тренерского мостика команды Петериса Скудра.
Sport.ru вчера в 16:59
Политика
Захарова обвинила NYT в подлоге из-за статьи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила американское издание The New York Times в подлоге из-за опубликованной 2 ноября статьи, в которой говорится о том, что российская сторона якобы препятствовала вылету в Германию больного американского военного атташе в России.
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В России начались продажи Toyota RAV4 пятого поколения, который производится на заводе в городе Санкт-Петербург.
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Закон о суверенном рунете вступил в силу в России
Mossovetinfo.ru – В России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета, в случае его отключений от всемирной сети.
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Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон возглавила рейтинг самых популярных актрис и актеров
На страницу актрисы подписались 18 млн человек. Энистон возглавила рейтинг, сместив Дуэйна Джонсон на вторую позицию.
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Экономика
Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco
Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).
РБК 02:19