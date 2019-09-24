Экономика
Lenta.ruВывод экономики из тени оказался опасным для России
Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России. Такого мнения придерживаются специалисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК. Под выводом экономики из теневого сектора подразумевается вовлечение неформальной деятельности в регулируемый оборот.
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Политика
Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Политика
Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства
Газета.Ru вчера в 21:00
Политика
США не пустили на Генассамблею ООН часть российской делегации
Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ведомости 04:18
Кино
Джоне Хиллу предложили роль злодея в новом фильме о Бэтмене
Джона Хилл может сыграть злодея в новом фильме о Бэтмене, сейчас студия Warner Bros ведет с актером переговоры.
Афиша Daily 01:44
Происшествия
В Хабаровском крае тигр напал на охотников
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, сообщил «РИА Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
РБК 03:46
Происшествия
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
RT на русском 03:26
Политика
В Киеве указали на главную ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
По мнению экс-депутата Верховной рады Анны Герман, президенту Украины не стоило назначать на пост главы МИД "пронатовского" политика Вадима Пристайко.
Газета.Ru 03:54
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Культура
Умер продюсер «Симпсонов» и «Рика и Морти»
Ушел из жизни Джей Майкл Мендел - продюсер мультипликации, известный по работе в таких легендарных проектах, как Симпсоны и Рик и Морти .
Znak.com 02:01
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Политика
Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
РБК 03:49
Футбол
ФИФА признала Лионеля Месси лучшим футболистом года
Отмечается, что нападающий и капитан испанского клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.
VSE42.RU 01:23
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика
Британия, Германия и Франция обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Великобритании, Германии и Франции обвинили Тегеран в нападении на саудовские нефтяные объекты.
Российская газета 03:35
Общество
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Политика
Вышинский получил работу в России
Киселев сообщил на форуме Союза журналистов «Вся Россия» в Сочи, что Вышинский «будет вести программу «Настоящая Украина» на российском телевидении» для «культурологического познания Украины» и «для того, чтобы мы могли лучше понять эту страну», передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 03:30
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем
News.ru вчера в 08:20
Гаджеты
MIUI 11 получат 40 смартфонов Xiaomi
Сегодня состоится мероприятие Xiaomi, на котором компания представит MIUI 11. Новую оболочку получат большое количество устройств.
The GEEK 02:23
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» вылечат в России
Газета.Ru 01:17
Шоу-бизнес
Юрий Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Российский телеведущий Юрий Николаев в интервью "Комсомольской правде" призвал молиться за актрису Анастасию Заворотнюк, у которой, по сообщениям СМИ, выявили злокачественную опухоль мозга на последней стадии.
РИА Новости 04:02
Футбол
Врач рассказал о спортивном состоянии Кокорина и Мамаева после тюрьмы
Lenta.ru 22 сентября в 12:33
Экономика
Сбербанк откроет сервис по продаже автомобилей
Российская газета 03:54
Авто
От этого постыдного номера массово отказываются россияне
Стало известно, от какого автомобильного номера массового отказываются российские автолюбители и почему.
Deita.ru вчера в 11:30
Хоккей
Дубль Коршкова принес «Торонто» победу над «Монреалем»
Sport24.ru вчера в 21:57
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи «нормандской четверки»
Лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.
Известия 03:56
Происшествия
Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме
Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
REGNUM 02:27