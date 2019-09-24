В реальном выражении рост налоговых поступлений составил 19,9%, а накопленный за пять лет рост ВВП — лишь 1,2%, отмечает ведомство. По оценкам ФНС, только в 2017 году около 390 млрд руб. поступило в бюджет исключительно за счет более качественного администрирования налогов.

с чего всё началось

Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России. Такого мнения придерживаются специалисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК. Под выводом экономики из теневого сектора подразумевается вовлечение неформальной деятельности в регулируемый оборот.

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

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