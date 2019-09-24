Экономика
Lenta.ruВывод экономики из тени оказался опасным для России
Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России. Такого мнения придерживаются специалисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК. Под выводом экономики из теневого сектора подразумевается вовлечение неформальной деятельности в регулируемый оборот.
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с чего всё началось
В реальном выражении рост налоговых поступлений составил 19,9%, а накопленный за пять лет рост ВВП — лишь 1,2%, отмечает ведомство. По оценкам ФНС, только в 2017 году около 390 млрд руб. поступило в бюджет исключительно за счет более качественного администрирования налогов.РБК00:00
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:11, Вашингтон
Происшествия
Под Москвой водитель сбил двух полицейских
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как автомобиль сбивает двух сотрудников полиции на пешеходном переходе.
Lenta.ru 05:23
Армия и оружие
Минобороны показало на видео первый запуск крылатой ракеты Х-35 «Уран»
Министерство обороны России показало видеоролик первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», проходящего модернизацию.
Известия 05:34
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России
Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима
Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Политика
Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США
Группа лиц планировала вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН, отметил политик во вторник, 24 сентября.
Известия 04:13
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости 03:10
Политика
Кэмерон вспомнил, как Джонсон признался, что не верит в Brexit
Британский Верховный суд рассматривает дело о законности приостановки работы парламента до середины октября, который инициировал премьер Борис Джонсон.
Вести.Ru 22 сентября в 15:52
Футбол
У Александра Кокорина нашли сразу 47 штрафов за нарушения ПДД
У футболиста Александра Кокорина обнаружили сразу 47 штрафов от ГИБДД за превышение скорости на дорогах, которое составляло 20-30 километров в час.
Пятый канал 05:01
Интернет
Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов
Джерри Берг, экс-сотрудник Microsoft, занимающий ранее в компании должность старшего разработчика программного обеспечения для операционной системы, рассказал, почему в Windows 10 так много багов.
Актуальные Новости 02:16
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика
Вышинский станет ведущим передачи «Настоящая Украина» на российском ТВ
В понедельник 23 сентября сообщалось, что Кирилл Вышинский займет должность постоянного эксперта по вопросам защиты прав российских граждан за рубежом.
Политика Сегодня 04:25
Хоккей
«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Общество
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Политика
Зеленский разрешил себе единолично утверждать план обороны Украины
Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон "Об обороне", в соответствии с которым глава государства наделяется полномочиями по самостоятельному утверждению плана обороны страны.
Московский Комсомолец 05:57
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Актер Сергей Гармаш экстренно госпитализирован в Новочеркасске, сообщил телеграм-канал 112.
Газета.Ru 04:53
Авто
Toyota RAV4 может получить версию GR Sport
Японское издание Bestcar сообщает о том, что у Toyota RAV4 может появиться версия GR Sport, которая в настоящее время доступна из всей линейки кроссоверов только для модели Harrier.
Российская газета 02:20
Происшествия
Заказчика кражи в доме Михаила Круга расстроила гибель певца
Лидер банды «Тверские волки» Александр Костенко, заказавший кражу в доме Михаила Круга, переживал из-за гибели певца.
REGNUM 05:56
Энергетика
Нафтогаз заявил об увеличении «долга» Газпрома
С момента вынесения решения Стокгольмского арбитража «долг» Газпрома перед «Нафтогазом» вырос до 2,817 млрд долларов, говорится в финансовом отчете украинской компании.
Взгляд.ру 05:30
Хоккей
СКА по буллитам проиграл ЦСКА в матче КХЛ
Нева Спорт вчера в 15:10
Общество
Немецкий суд признал похмелье болезнью
«Под болезнью понимается любое, в том числе незначительное или временное нарушение нормальной природы или нормальной активности организма», — решил суд и признал похмелье болезнью из-за симптомов — тошноты, усталости, головной боли.
REGNUM 01:09
Происшествия
Пожар на плавбазе около острова Итуруп ликвидирован
Пожар на плавбазе "Петр Житников" у берегов острова Итуруп потушен. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 16:29
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43