Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.

с чего всё началось

Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России. Такого мнения придерживаются специалисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК. Под выводом экономики из теневого сектора подразумевается вовлечение неформальной деятельности в регулируемый оборот.

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

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