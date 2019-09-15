Экономика
Lenta.ruВывод экономики из тени оказался опасным для России
Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России. Такого мнения придерживаются специалисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК. Под выводом экономики из теневого сектора подразумевается вовлечение неформальной деятельности в регулируемый оборот.
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с чего всё началось
Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.РБК00:00
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Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
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ВСУ продолжают минировать территорию в районе Золотого в ЛНР
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ИА Новороссия 07:15
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Зеленский анонсировал «мощную» встречу с Трампом
Президент Украины, прибывший в Нью-Йорк, для участия в Генассамблее ООН, анонсировал «мощную встречу» с американским коллегой Дональдом Трампом.
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Происшествия
Суд перенес заседание по делу Александра Протасовицкого
Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, перенесено по решению Клинцовского городского суда в Брянской области на 1 октября.
Газета.Ru 12:51
Общество
Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне
Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.
Газета.Ru 11:21
Политика
Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.
Газета.Ru 07:26
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Культура
Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи
Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
Телепрограмма вчера в 06:16
Происшествия
Два человека погибли в ДТП со скорой в Йошкар-Оле
Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в ночь на 24 сентября на пересечении улицы Машиностроителей и бульвара Победы - 64-летний водитель, управляя машиной скорой помощи, по предварительным данным, при въезде на нерегулируемый перекресток с круговым движением не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по нему и столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 22-летнего водителя.
ТАСС 05:21
Футбол
Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
Вести.Ru 22 сентября в 11:00
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru 12:46
Экономика
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
Краснодарский «Кореновский молочно-консервный комбинат», который, как считает президент России Владимир Путин, делает самое вкусное мороженое в стране, откроет цех для экспортных поставок.
Lenta.ru 13:15
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Политика
Полиция получила право объявлять гражданам предостережение
Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
REGNUM 05:58
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Политика
Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.
РИА Новости 05:56
Здоровье
Названы продукты, замедляющие старение
Эксперты изучали рацион долгожителей разных страны и выявили прямую зависимость между продолжительностью жизни и употреблением определенных продуктов.
ФАН 22 сентября в 20:14
Авто
В Нальчике продают полноприводный пикап «Волга» за 305 тысяч рублей
В Нальчике выставили на продажу уникальный полноприводный пикап на базе «Волги».
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США расширили санкции против Венесуэлы
США расширили список санкций по Венесуэле. Туда добавили еще 4 компании и 4 судна.
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СКР детально восстановил картину убийства Михаила Круга
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Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября
С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.
Газета.Ru 09:45
Хоккей
«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Политика
Путин отметил успехи российской атомной отрасли
«Среди несомненных успехов нынешнего поколения атомщиков создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед», — цитирует послание Путина «РИА Новости» во вторник, 24 сентября.
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Футбол
Широков оценил шансы на возвращение Карпина в «Спартак»
Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы на возвращение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московскую команду, которую он тренировал с 2009 по 2014 год.
Sport24.ru 12:15