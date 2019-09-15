Экономика
Lenta.ruВывод экономики из тени оказался опасным для России
Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России. Такого мнения придерживаются специалисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК. Под выводом экономики из теневого сектора подразумевается вовлечение неформальной деятельности в регулируемый оборот.
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с чего всё началось
Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.РБК00:00
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
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Песков назвал конструктивной его встречу со студентами ВШЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл конструктивной состоявшуюся в понедельник в Москве встречу со студентами Высшей школы экономики.
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Ранее в СМИ появились публикации, что Парфенов может заменить Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака».
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Медики предупредили. что проживание в однокомнатных квартирах может быть опасно для здоровья.
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Piter.tv вчера в 07:42
Финансы
Курс евро опустился до 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,24% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 70 рублей, свидетельствуют данные торгов на 10:01 мск.
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В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
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Происшествия
Курильщик из Коми заплатит полмиллиона за вынужденную посадку самолета
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ИА БНК 05:07
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РБК 02:47
Политика
Медведев одобрил принятие Парижского соглашения по климату
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
ТК Звезда вчера в 08:18
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Венера могла быть пригодной для жизни
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По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS.
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В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении денег из кассы на сумму более 43 млн рублей.
REGNUM 06:09
Авто
Сбербанк начнет продавать автомобили
Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
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Коммерсантъ вчера в 18:07
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В Саратове вводят усиленные наряды ДПС
В ГАИ дали пояснение, что сотрудники ДПС будут работать по всем нарушениям ПДД в местах, которые максимально приближены к школам и детсадам, а также на опасных аварийных участках.
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Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что киевские власти могут вернуть Донбасс и Крым в случае дальнейшей интеграции с Европой и НАТО.
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Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.
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В Сети появились «живые» фото нового купеобразного кроссовера от Volkswagen
Немецкая машиностроительная компания Volkswagen до конца текущего года должна официально представить купеобразный кроссовер, который, вероятнее всего, получит название Tylcon.
NewInform 06:31