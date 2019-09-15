Экономика

Газета.RuГазета.RuВывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт

Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать265
с чего всё началось

Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени

Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.
РБКвчера в 00:00

Подробнее о событии

Эксперт оценил последствия вывода российской экономики из тени

РИА Новостивчера в 07:14

Борьба за белые зарплаты окончательно задушит депрессивные регионы России – экономист

Царьградвчера в 09:29

Эксперты указали на негатив при выводе российской экономики из тени

Газета.Ruвчера в 09:08

Эксперт объяснил, почему России навредит уход от «теневой» экономики

URA.Ruвчера в 09:54

Эксперты предостерегли об опасности обеления российской экономики

Московский Комсомолецвчера в 05:39

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

Lenta.ruвчера в 04:04

Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени

РБКвчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:05, Вашингтон
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика

Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ

Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.
Газета.Ru вчера в 21:04
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет и предательстве матери

Голливудская актриса Деми Мур представила автобиографическую книгу, в которой рассказала, как была изнасилована в пятнадцатилетнем возрасте.
iReactor вчера в 22:59
Кино

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

RuNews24.ru вчера в 08:50
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости вчера в 17:00
Политика

На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Политика

Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 23:07
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Политика

Путин и Мадуро обсудят ситуацию в Венесуэле

Газета.Ru 01:16
Политика

СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым

РИА Новости вчера в 21:13
Футбол

До 16 и дальше: клубы РПЛ вступают в борьбу за Кубок России

Турнир дошел уже до 1/16 финала, и на этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ.
Известия вчера в 17:00
Происшествия

Экипажу горящей плавбазы «Петр Житников» удалось запустить двигатель

РИА Новости вчера в 03:36
Происшествия

В Челябинской области пограничника ФСБ нашли с простреленной головой

В Брединском районе устанавливаются обстоятельства гибели военнослужащего погрануправления ФСБ по Челябинской области.
Znak.com 00:56
Шоу-бизнес

Асмус высказалась о разводе с Харламовым

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус отреагировала на слухи о расставании с мужем - шоуменом Гариком Харламовым.
Московский Комсомолец 01:41
Авто

Nissan представил обновленный Patrol

Компания Nissan представила обновлённый Patrol.
Motor вчера в 07:42
Общество

До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Происшествия

Пять человек пострадали при взрыве автобуса с полицейскими в Турции

В области Адана на юге Турции взорвалась самодельная бомба на пути следования полицейского автобуса со спецназом, сообщает газета Haberturk.
РБК 01:53
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Политика

В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН

Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).
Российская газета вчера в 06:58
Политика

Путин отметил успехи в создании российского оружия нового поколения

Президент Владимир Путин в приветствии работникам атомной отрасли заявил, что создание вооружения нового поколения, направленного на обеспечение стратегического баланса в мире, стало одним из успехов данной сферы.
Московский Комсомолец вчера в 13:26
Экономика

Богатейшие семьи спешно запасаются наличными

Согласно результатам опроса UBS, проведенного в феврале-марте 2019 года, прибыль семейных офисов составила в среднем 5,4%. Богатейшие семьи планеты по-своему готовятся к приходу рецессии и сокращению источников получения прибыли – они запасаются наличностью.
Expert.ru вчера в 05:38
Шоу-бизнес

Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью

Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.
Газета.Ru вчера в 14:30
Происшествия

В Ангарске в результате ДТП один человек погиб

Автомобиль Subaru Legacy в результате превышения скорости перевернулся и сбил двух пешеходов на тротуаре в городе Ангарске Иркутской области.
ТАСС вчера в 08:55
Культура

Раскрыта причина срыва Соловьева

Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер вчера в 13:01
Политика

Зеленский обсудил с Меркель подготовку к встрече в нормандском формате

ТАСС вчера в 16:39
Транспорт

По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

REGNUM вчера в 09:54
Политика

В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.
Известия 00:49
Футбол

Сычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры

Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о своём решении возобновить профессиональную карьеру игрока.
Чемпионат вчера в 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное