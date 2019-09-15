Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.

с чего всё началось

Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт

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