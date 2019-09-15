Экономика
Газета.RuВывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт
Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить212
с чего всё началось
Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 19:53, Вашингтон
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Здоровье
Уникальное свойство помидоров приумножают определенные продукты - эксперт
Специалисты вновь высказались о полезных свойствах помидоров.
Южный Федеральный 22 сентября в 00:55
Футбол
Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов
Портал 90min.com составил список из семи луших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.
Metaratings 17:05
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor вчера в 19:53
Шоу-бизнес
Кристина Асмус высказалась о разводе с Гариком Харламовым
Слухи о возможных проблемах в семейной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова курсируют в соцсетях несколько недель подряд.
Комсомольская правда 17:15
Авто
Представлен обновленный внедорожник Nissan Patrol
На Ближнем Востоке обновленный Patrol выйдет на рынок со дня на день.
Авторевю 14:42
Политика
США предоставят оппозиции Венесуэлы 52 миллиона долларов помощи
Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит оппозиции Венесуэлы 52 миллиона долларов, следует из пресс-релиза организации.
РИА Новости 19:42
Политика
Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов
Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
Известия 04:42
Общество
В сельских школах Учалинского района появились «Точки роста»
На базе четырех сельских школ Учалинского района в Уральске, Ильчино, Учалах, Миндяке сегодня открылись центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Газета Республика Башкортостан 08:45
Политика
Министр торговли США заснул во время выступления Трампа в ООН
81-летний министр торговли США Уилбур Росс заснул во время речи президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
ФАН 18:47
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Происшествия
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 11:34
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru 13:48
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Единоборства
В Британии боец ММА нокаутировал соперника за три секунды
Поединок между Рикки Уайаттом и Янником Мезеповсом закончился за три секунды. Уайатт первым же ударом отправил в нокаут соперника.
РИА Новости 13:30
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Политика
Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
Кино
Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
Красная весна вчера в 02:10
Игры
The Last of Us Part II получила дату выхода
Студия Naughty Dog в рамках четвёртого выпуска шоу State of Play назвала дату выхода The Last of Us Part II.
News.ru 16:22
Наука
Ученые предложили необычный способ борьбы с раком
Генетические следы вирусов, заражавших организмы предков человека миллионы лет назад, могут помочь иммунной системе современных людей идентифицировать и уничтожать раковые клетки, считают исследователи биомедицинского Института имени Фрэнсиса Крика.
РИА Новости 22 сентября в 07:39
Гаджеты
ASUS в Россию привезла ноутбук с двумя 4К дисплеями
Компания ASUS в России представила свой необычный ноутбук с двумя экранами, где первый основной расположен в привычном месте в верхней крышке, а второй дисплей разместили над клавиатурой и он является вспомогательным.
Astera 13:50
Игры
Тестирование Project xCloud начнётся в октябре в США, Англии и Корее
Microsoft во время Inside Xbox объявила о скором начале публичного тестирования своего стримингового сервиса Project xCloud — бета стартует в октябре в трёх регионах: США, Англии и Корее.
Игромания.ру 18:30
Авто
В России начнут собирать полноприводные минивэны Peugeot и Citroen
32CARS.ru вчера в 07:05
Музыка
Диджей рассказал о выступлении Бузовой в Чите в 2007 году
Певица и телеведущая Ольга Бузова уже приезжала в Читу. В 2007 году она выступала в ночном клубе «Пирамида».
Заб.Ру 02:51