Экономика

Газета.RuГазета.RuВывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт

Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени

Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.
РБК00:00

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Эксперт объяснил, почему России навредит уход от «теневой» экономики

URA.Ru09:54

Борьба за белые зарплаты окончательно задушит депрессивные регионы России – экономист

Царьград09:29

Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени

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Эксперт оценил последствия вывода российской экономики из тени

РИА Новости07:14

Эксперты предостерегли об опасности обеления российской экономики

Московский Комсомолец05:39

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

Lenta.ru04:04

Эксперты указали на негатив при выводе российской экономики из тени

Газета.Ru09:08
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Политика

Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным

Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Авто

В России начали собирать полноприводные минивэны Peugeot и Citroen

Тарантас Ньюс вчера в 05:07
Общество

Ректор УрГЭУ объяснил, зачем вуз мониторит соцсети студентов

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин после публикации в СМИ информации об угрозе отчисления учащегося вуза объяснил, что вуз мониторит соцсети для безопасности самих студентов.
РИА Новости 08:56
Политика

Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
RT на русском 10:06
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Технологии

В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу

Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.
Lenta.ru 00:00
Общество

Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Автоспорт

FIA отклонила протест Alfa Romeo на штраф в Хоккенхайме

24 сентября апелляционный суд FIA рассмотрел протест, поданный командой Alfa Romeo после штрафа на Гран При Германии.
Autosport.com.ru 07:53
Здоровье

Названы пять смертельных болезней страшнее рака

Известия 03:34
Происшествия

Дело о смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге передано в СК

Уголовное дело о смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге, в результате чего погибли два человека, передано для дальнейшего расследования из полиции в свердловское следственное управление СКР, сообщает пресс-служба ведомства.
Европейско-Азиатские новости 08:51
Гаджеты

Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли

Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.
Snob.ru 01:00
Политика

Зеленский не попал в число выступающих на Генассамблее ООН лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский не попал в список лидеров, которые выступят с докладом на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 10:13
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Здоровье

Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor вчера в 19:53
Политика

Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета

Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Шоу-бизнес

Анита Цой объявлена лучшим коллаборантом блогеров

Новость о присуждении на прошлой неделе Аните Цой всероссийской премии в области блогинга Best Blogger Awards’ 2019 за клип «Неисправимая» в номинации «Коллаборация с блоггером» наделала, конечно, переполоха в поп-тусовке.
Московский Комсомолец 22 сентября в 08:19
Происшествия

Прокуратура запросила 4 года для обвиняемого в краже картины Куинджи

RT на русском 10:09
Политика

Киселев рассказал о разочаровавшем его интервью с Дудем

На форуме Союза журналистов «Вся Россия» генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на просьбу рассказать о своих впечатлениях от интервью с блогером Юрием Дудем признался, что был разочарован.
Журналистская правда 06:08
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Гаджеты

В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm

В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
UfaTime.ru вчера в 04:24
Политика

Трамп назвал условие выделения помощи Украине

США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад», заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 10:13
Путешествия

Большинство россиян провели летний отпуск дома

Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Интерфакс 04:54
Хоккей

«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Происшествия

Экстрадированный в США россиянин Тюрин признал вину

Россиянин Андрей Тюрин, которого в прошлом году экстрадировали из Грузии в Соединенные Штаты, признал свою вину в киберпреступлениях.
РЕН ТВ вчера в 18:54
Футбол

The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022

Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
RT на русском 05:42
Театры

Худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач попал в реанимацию

Nation News сообщало: Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
Народные новости 09:43
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22 сентября в 20:19
Происшествия

Россияне отсудили миллион за забытые в теле новорожденной салфетки

В Чите медсестра Забайкальского краевого перинатального центра забыла салфетки во влагалище новорожденной девочки, о чем стало известно лишь спустя три месяца после выписки.
Lenta.ru 08:59
Экономика

Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации

После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 09:10
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