Коронавирус
EastRussiaРейсы в Сеул для вывоза туристов отменили на Дальнем Востоке
Рейсы из Хабаровска и Владивостока в Сеул для вывоза дальневосточных туристов вновь отменены. Авиакомпания «Аврора» получает отказы на выполнение специальных чартеров.
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Авиакомпания «Аврора» пока не может получить разрешение на два вывозных рейса
Эхо Москвывчера в 22:04
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Политика
Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»
Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
Энергетика
Саудиты скупают нефтегазовые компании
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund) скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний, об этом пишет Wall Street Journal.
Общество
Путин установит дополнительные денежные выплаты для врачей
Президент Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты для врачей. Это коснётся тех, кто работает с больными коронавирусом.
Наука
В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов
Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Происшествия
Полицейские Южно-Сахалинска разыскивают подозреваемого в краже
Ранее в дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску поступило заявление от местной жительницы.
Общество
Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей
Собянин напомнил, что работать продолжают около 3 млн горожан, еще 2 млн перешли на дистанционный формат, столько же находятся в отпусках.
Политика
Жители Германии выразили свое отношение к проекту «Северный поток-2»
Как сообщает ToDay News Ufa, большинство жителей Германии выступают за возобновление экономических отношений с Россией и поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2».
Общество
Состояние Бориса Джонсона ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Общество
У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких
Общество
В Израиле суд приостановил передачу России Александровского подворья
Иерусалимский окружной суд временно приостановил передачу России прав на Александровское подворье, которое находится в черте иерусалимского Старого города.
Общество
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до трех лет
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Общество
В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки
В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса.
Финансы
Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%
В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Армия и оружие
Боевики в Сирии попытались атаковать российский патруль
Очередной рейд российского военного патруля в Сирии попытались прервать боевики.
Армия и оружие
Раскрыта судьба F-35 внутри России
Раскрыта судьба истребителя F-35 Lightning II внутри России.
Общество
Профессии с наибольшими зарплатами на удаленке назвали в России
Аналитики сервиса по поиску работы Работа.ру узнали, в каких сферах работодатели готовы платить большие зарплаты.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 60 человек
В Бурятии зарегистрировано 60 случаев заболевания коронавирусом.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Космос
Жизнь на экзопланетах предложили искать по-новому
Экономика
Российский страховой рынок может потерять четверть взносов в 2020 году
Москва, 9 апреля 2020, 04:51 — REGNUM Объём потерь страхового рынка России в 2020 году может составить примерно 220 млрд рублей, следует из оптимистического прогноза, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Общество
В Новокузнецке увеличилось количество заражённых коронавирусом
8 апреля в программе «Утро с мэром» в эфире «НовоТВ» Сергей Кузнецов сказал, что в Новокузнецке увеличилось количество заражённых коронавирусом (смотреть с 1.01.13).
Гаджеты
К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000
Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
Футбол
Сульшер попытается извлечь выгоду от пандемии коронавируса
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер попытается извлечь выгоду от пандемии коронавирусной инфекции во время летнего трансферного окна.