Коронавирус

EastRussiaEastRussiaРейсы в Сеул для вывоза туристов отменили на Дальнем Востоке

Рейсы из Хабаровска и Владивостока в Сеул для вывоза дальневосточных туристов вновь отменены. Авиакомпания «Аврора» получает отказы на выполнение специальных чартеров.
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Рейс из Сеула в Хабаровск для россиян перенесен на пятницу

Вести.Ruвчера в 23:10

Российские туристы не смогут вернуться из Сеула из-за отмененного рейса

РБКвчера в 22:13

Самолет вылетит 10 апреля в Сеул за жителями дальневосточных регионов

ТАССвчера в 22:02

Авиакомпания «Аврора» пока не может получить разрешение на два вывозных рейса

Эхо Москвывчера в 22:04

Отменен рейс из Сеула во Владивосток, организованный для вывоза российских туристов

Росбалтвчера в 20:49

Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен

Газета.Ruвчера в 20:44

Рейс Сеул — Владивосток с российскими туристами в четверг отменили

РИА Новостивчера в 20:22
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Политика

Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM вчера в 05:56
Энергетика

Саудиты скупают нефтегазовые компании

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund) скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний, об этом пишет Wall Street Journal.
Вести.Ru вчера в 22:47
Общество

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Президент Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты для врачей. Это коснётся тех, кто работает с больными коронавирусом.
ВашГород.ру вчера в 22:20
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В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов

Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
REGNUM вчера в 16:16
Происшествия

Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве

Lenta.ru вчера в 18:41
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Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
Происшествия

Полицейские Южно-Сахалинска разыскивают подозреваемого в краже

Ранее в дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску поступило заявление от местной жительницы.
Сахалин.Инфо вчера в 23:45
Общество

Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей

Собянин напомнил, что работать продолжают около 3 млн горожан, еще 2 млн перешли на дистанционный формат, столько же находятся в отпусках.
РБК вчера в 13:15
Политика

Жители Германии выразили свое отношение к проекту «Северный поток-2»

Как сообщает ToDay News Ufa, большинство жителей Германии выступают за возобновление экономических отношений с Россией и поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2».
ToDay News Ufa вчера в 14:37
Общество

Состояние Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Суть событий 07 апреля в 01:44
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия вчера в 12:12
Общество

В Израиле суд приостановил передачу России Александровского подворья

Иерусалимский окружной суд временно приостановил передачу России прав на Александровское подворье, которое находится в черте иерусалимского Старого города.
Евразия Daily вчера в 05:23
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до трех лет

Газета.Ru 07 апреля в 12:37
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество

В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки

В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 22:55
Финансы

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
РБК вчера в 17:00
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Армия и оружие

Боевики в Сирии попытались атаковать российский патруль

Очередной рейд российского военного патруля в Сирии попытались прервать боевики.
Millionaire.ru вчера в 13:28
Армия и оружие

Раскрыта судьба F-35 внутри России

Раскрыта судьба истребителя F-35 Lightning II внутри России.
Piter.tv вчера в 03:22
Общество

Профессии с наибольшими зарплатами на удаленке назвали в России

Аналитики сервиса по поиску работы Работа.ру узнали, в каких сферах работодатели готовы платить большие зарплаты.
EastRussia вчера в 23:00
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 60 человек

В Бурятии зарегистрировано 60 случаев заболевания коронавирусом.
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Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
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Жизнь на экзопланетах предложили искать по-новому

Популярная механика 07 апреля в 09:45
Экономика

Российский страховой рынок может потерять четверть взносов в 2020 году

Москва, 9 апреля 2020, 04:51 — REGNUM Объём потерь страхового рынка России в 2020 году может составить примерно 220 млрд рублей, следует из оптимистического прогноза, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».
REGNUM вчера в 21:51
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Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

В Новокузнецке увеличилось количество заражённых коронавирусом

8 апреля в программе «Утро с мэром» в эфире «НовоТВ» Сергей Кузнецов сказал, что в Новокузнецке увеличилось количество заражённых коронавирусом (смотреть с 1.01.13).
Сибдепо вчера в 23:02
Гаджеты

К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000

Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
3DNews вчера в 18:01
Футбол

Сульшер попытается извлечь выгоду от пандемии коронавируса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер попытается извлечь выгоду от пандемии коронавирусной инфекции во время летнего трансферного окна.
Газета.Ru вчера в 23:47
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