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ИзвестияВывозной рейс из Африки доставил в Москву 197 российских граждан
Самолет с возвращающимися на родину гражданами из нескольких стран Африки и из Иордании приземлился в московском аэропорту Шереметьево в понедельник, 20 июля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил дипломат Денис Микерин. По его словам, рейс RL9912 приземлился в Шереметьево в 02:14.
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В МИД рассказали о вывозном «африканском турне»: «Наверное, самый сложный рейс»
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
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