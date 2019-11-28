Политика
Вести.Ru90 процентов белорусов выступают за союзничество с Россией
Почти 90 процентов белорусов выступают за союзнические отношения с Россией — такие данные, согласно масштабному опросу, приводит Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО. В ходе исследования было совершено более семи тысяч звонков, собрано пятьсот полных анкет.
Читать в источнике
Оценить150
с чего всё началось
Исследование было проведено Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ» (руководитель — Игорь Окунев, источник финансирования — Российский научный фонд).Коммерсантъ07:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:05, Вашингтон
Политика
Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года
Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин.
Армия и оружие
Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Политика
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к Opal
Германия обжаловала решение Суда ЕС по газопроводу Opal, сообщило "Польское радио".
Общество
Россиян ждут 2 двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря.
Общество
Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»
В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Общество
Минтруд отверг возможность выходного 31 декабря
Комментируя возможность выходного дня 31 декабря в будущем, глава Минтруда высказал мнение, что в этом нет необходимости.
Авто
Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Происшествия
Собака нашла на улице Саратова человеческую голову
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Общество
СМИ сообщили о возможном отречении Елизаветы II от престола
В течение ближайших 18 месяцев королева Великобритании Елизавета II может отказаться от престола в пользу своего старшего сына Чарльза.
Футбол
Краснодар — Базель 0:0 (2-й тайм)
Краснодар сыграет дома с Базелем в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Политика
Макрон прокомментировал предложение Путина о моратории на РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение российского коллеги Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Происшествия
Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту
Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Спорт
МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией
В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Политика
Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Общество
КС РФ запретил навязывать работникам дополнительные трудовые функции
Суд отметил, что трудовая функция - это конкретный вид поручаемой работнику работы.
Единоборства
Александр Емельяненко назвал Кокляева жирным
Емельяненко отреагировал на вес Кокляева фразой: "Ну ты и жирный". После церемонии face to face оба спортсмена пожали друг другу руки.
Футбол
«Мальме» - «Динамо» Киев: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги Европы
В первом туре "Мальме" уступил "Динамо" (0:1). Но после этого поражение шведы больше не проигрывали.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Футбол
Вадим Васильев: «Переход Мбаппе в „Реал“ кажется неизбежным»
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Общество
На Украине планируют массовое закрытие тюрем и открытие частных СИЗО
Из-за недостатка финансирования Минюст Украины планирует массовое закрытие тюрем в стране и открытие на высвободившиеся средства частных СИЗО, где смогут ожидать решения суда состоятельные граждане.