Экономика

URA.RuURA.RuВыяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году

Реальная зарплата россиян в 2020 году может увеличиться на 2,5%. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при Правительстве России.
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Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз (есть в распоряжении "Российской газеты") дают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.
Российская газета10 декабря в 17:00

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Выяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году

URA.Ruвчера в 01:49

Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

РИА Новостивчера в 07:17

Исследование: В 2020 году зарплата в Челнах может вырасти на 3,5%

БИЗНЕС Onlineвчера в 05:58

Рост реальной зарплаты россиян в 2020 году может составить 2,5 % - РГ

Аргументы и Фактывчера в 02:52

Повышение вдруг, в тишине, постучалось в двери. У кого в 2020 году вырастут зарплаты?

Фонтанка.Рувчера в 11:37

Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

ФедералПресс10 декабря в 22:46

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Российская газета10 декабря в 17:00
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Политика

Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже

Общественная служба новостей вчера в 03:48
Происшествия

В Москве заочно арестовали родственника убитого в ФРГ Хангошвили

Мужчина объявлен в международный розыск. Арестованный является родственником убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
REGNUM 08:30
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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Коммерсантъ 06:40
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В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Происшествия

Российский журналист умер после открывшегося кровотечения

В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Lenta.ru 08:40
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Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет

В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Канал 7+ 06:00
Биатлон

Драчев считает, что санкции WADA сплотят российских биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о состоянии национальной команды после санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
ProstoProSport вчера в 12:44
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Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3

Capcom в рамках нового выпуска State of Play представила ремейк Resident Evil 3. Разработчики показали дебютный трейлер с геймплейными кадрами.
News.ru 10 декабря в 09:26
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Политика

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Российская газета вчера в 06:48
Кино

Вышел финальный трейлер сериала «Ведьмак»

Netflix выпустил финальный трейлер сериала «Ведьмак». Шоу появится на стриминговом сервисе уже 20 декабря.
Афиша Daily 07:00
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
РИА Новости 08:30
Происшествия

Названы имена погибших при крушении Ми-28 на Кубани лётчиков

REGNUM 06:41
Армия и оружие

Совместные учения с НАТО уже не кажутся Белоруссии невозможными

Если в недавнем прошлом белорусские власти и слышать не хотели о присутствии западных военных сил на собственной территории, то сейчас ведётся речь о возможности проведения совместных с НАТО войсковых учений на территории республики.
ANNA-News 09 декабря в 09:36
Происшествия

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.
Интерфакс 08:36
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсий

Депутаты Госдумы РФ сегодня, 10 декабря, продлили заморозку накопительной части пенсий.
Арбуз 10 декабря в 12:56
Происшествия

На станции в Иркутской области погиб военнослужащий

В Иркутской области военнослужащий, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб из-за неосторожного обращения с оружием.
РБК 06:45
Политика

Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Lenta.ru 07:50
Общество

В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи

В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.
Коммерсантъ 01:56
Политика

Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину

Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Газета.Ru вчера в 14:40
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета вчера в 08:09
Политика

Съемочную группу телеканала «Звезда» пустили на Украину

ТАСС 07:49
Происшествия

Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена

Регион online 10 декабря в 12:34
Происшествия

В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя

Двое мужчин в городе Вольске Саратовской области бросили возле одного из домов тело местного жителя и скрылись, по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержали 17-летнего подростка, сообщило в четверг областное управление СК России.
РИА Новости 07:55
Общество

Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа

Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.
Газета Кемерова 05:50
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

В целом, как выяснилось, в России мужчина после выхода на пенсию проживет в среднем еще 7,5 лет, а женщина 22,6 года, то есть примерно втрое дольше.
Lenta.ru вчера в 07:49
Финансы

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Ведомости 10 декабря в 16:15
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Ведомости 07:37
Шоу-бизнес

Дима Билан спел дуэтом со своей младшей сестрой

Билан спел не один, а вместе с собственной сестрой Анной.
ГлобалМСК.ру 04:54
Общество

С первого января россиян лишат ряда льгот

С начала следующего года в России исчезнет ряд льгот.
Gazeta.SPb 01:05
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