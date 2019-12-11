Экономика

URA.RuURA.RuВыяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году

Реальная зарплата россиян в 2020 году может увеличиться на 2,5%. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при Правительстве России.
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Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

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Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

ФедералПресс10 декабря в 22:46

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Российская газета10 декабря в 17:00
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Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
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