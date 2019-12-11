Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз (есть в распоряжении "Российской газеты") дают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.

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Реальная зарплата россиян в 2020 году может увеличиться на 2,5%. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при Правительстве России.

Выяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году

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