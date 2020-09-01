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Вести.Ru
Вести.Ru

Выяснилось, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года

Российские миллиардеры с начала года потеряли в общей сложности 16,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg. При составлении рейтинга учитываются стоимость акций, которыми владеют миллиардеры. Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира входят 23 россиянина.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Стало известно, на сколько обеднели российские миллиардеры с начала года

Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года упало на 1,54 миллиарда долларов, до 26,5 миллиарда долларов, он остается богатейшим из россиян в списке BBI.
РИА Новости08:20
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Lenta.ru

Российские богачи потеряли миллиарды долларов

Lenta.ru10:35
Фонтанка.Ру

За 2020 год общее состояние богатейших россиян сократилось, однако большая часть из них всё же смогла заработать

Фонтанка.Ру10:02
Вести.Ru

Выяснилось, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года

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Накануне.Ru

Российские миллиардеры с начала года обеднели на 16,7 млрд долларов

Накануне.Ru08:35
Говорит Москва

СМИ сообщили о потере российскими миллиардерами с начала года 16,7 млрд долларов

Говорит Москва08:25
URA.Ru

Выяснилось, как обеднели российские миллиардеры с начала года

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Российские миллиардеры с начала года потеряли $16,7 млрд

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Более года назад MediaTek анонсировала свои игровые чипсеты серии G90 с G90 и G90T, а теперь компания представляет новый топ-дог линейки под названием G95 - разогнанную версию G90T с улучшенной на 5% производительностью графического процессора.
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Ведомости07:23
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