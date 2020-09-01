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Вести.Ru
Вести.Ru

Выяснилось, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года

Российские миллиардеры с начала года потеряли в общей сложности 16,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg. При составлении рейтинга учитываются стоимость акций, которыми владеют миллиардеры. Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира входят 23 россиянина.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Стало известно, на сколько обеднели российские миллиардеры с начала года

Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 14 миллиардов долларов; с начала года он вырос на 107 миллионов долларов.
РИА Новости08:20
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские богачи потеряли миллиарды долларов

Lenta.ru10:35
ПРАЙМ

Российские миллиардеры с начала года потеряли $16,7 млрд

ПРАЙМ07:55
ФедералПресс

Появились данные, насколько обеднели богатейшие россияне

ФедералПресс09:22
URA.Ru

Выяснилось, как обеднели российские миллиардеры с начала года

URA.Ru08:49
Говорит Москва

СМИ сообщили о потере российскими миллиардерами с начала года 16,7 млрд долларов

Говорит Москва08:25
Вести.Ru

Выяснилось, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года

Вести.Ru08:17
Фонтанка.Ру

За 2020 год общее состояние богатейших россиян сократилось, однако большая часть из них всё же смогла заработать

Фонтанка.Ру10:02

МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

МИД Дании вызвал посла России в стране из-за инцидента с российским Су-27, который был поднят в воздух на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем и якобы нарушил датские границы.
Известия13:01
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Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября, сообщил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ведомости11:11
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Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Основной владелец и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых собирается построить в Выксе электрометаллургический комплекс с технологией прямого восстановления железа стоимостью около 150 млрд руб. Соответствующий договор о сотрудничестве в строительстве комплекса подписали 1 сентября господин Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси.
Коммерсантъ11:36

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ru09:28
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Египет засыпало российским зерном

РФ обеспечила 80% поставок пшеницы в страну Проблемы со сбором зерна в ЕС и хороший урожай в РФ позволили российской пшенице занять рекордные 80% рынка Египта — крупнейшего импортера этого зерна в мире.
Коммерсантъвчера в 17:59
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Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости12:17
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Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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