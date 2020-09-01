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Вести.Ru
Вести.Ru

Выяснилось, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года

Российские миллиардеры с начала года потеряли в общей сложности 16,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg. При составлении рейтинга учитываются стоимость акций, которыми владеют миллиардеры. Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира входят 23 россиянина.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Стало известно, на сколько обеднели российские миллиардеры с начала года

Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 14 миллиардов долларов; с начала года он вырос на 107 миллионов долларов.
РИА Новости08:20
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские богачи потеряли миллиарды долларов

Lenta.ru10:35
Фонтанка.Ру

За 2020 год общее состояние богатейших россиян сократилось, однако большая часть из них всё же смогла заработать

Фонтанка.Ру10:02
ПРАЙМ

Российские миллиардеры с начала года потеряли $16,7 млрд

ПРАЙМ07:55
URA.Ru

Выяснилось, как обеднели российские миллиардеры с начала года

URA.Ru08:49
Говорит Москва

СМИ сообщили о потере российскими миллиардерами с начала года 16,7 млрд долларов

Говорит Москва08:25
Вести.Ru

Выяснилось, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года

Вести.Ru08:17
ФедералПресс

Появились данные, насколько обеднели богатейшие россияне

ФедералПресс09:22

Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября, сообщил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ведомости11:11
561

Dead by Daylight бесплатно обновят для PS5 и Xbox Series X к концу года

Разработчики из Behaviour Interactive объявили, что асимметричный сетевой хоррор Dead by Daylight к концу года появится на PS5 и Xbox Series X. Обладатели версий игры на актуальных платформах получат апдейт бесплатно, а весь прогресс сохранится.
Игромания.ру11:17

Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
277

Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Газета.Ru11:57
380

Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
12

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
113

В киевском аэропорту женщина «прогулялась» по крылу самолета

Пассажирка рейса Анталия-Киев в понедельник, 31 августа, после прибытия в киевский аэропорт "Борисполь" открыла аварийный выход лайнера и стала ходить по его крылу, передает пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).
Газета.Ru08:35
7

УВЗ намерен создать новую машину поддержки танков на базе «Арматы»

Гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов в интервью ТАСС отметил западное звучание названия и сообщил, что новая боевая машина танков получит русское название, например, "Илья Муромец".
Экономика сегоднявчера в 03:13
23

МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

МИД Дании вызвал посла России в стране из-за инцидента с российским Су-27, который был поднят в воздух на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем и якобы нарушил датские границы.
Известия13:01
38

Компания Toyota и JAXA создали луноход Lunar Cruiser

Токио, 31 августа 2020, 10:21 — REGNUM Компания Toyota и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) назвали пилотируемый луноход, который они совместно разработали, Lunar Cruiser.
REGNUMвчера в 03:21
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