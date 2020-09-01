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Вести.Ru
Вести.Ru

Выяснилось, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года

Российские миллиардеры с начала года потеряли в общей сложности 16,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg. При составлении рейтинга учитываются стоимость акций, которыми владеют миллиардеры. Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира входят 23 россиянина.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Стало известно, на сколько обеднели российские миллиардеры с начала года

Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 14 миллиардов долларов; с начала года он вырос на 107 миллионов долларов.
РИА Новости08:20
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Российские богачи потеряли миллиарды долларов

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Выяснилось, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года

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Выяснилось, как обеднели российские миллиардеры с начала года

URA.Ru08:49
Говорит Москва

СМИ сообщили о потере российскими миллиардерами с начала года 16,7 млрд долларов

Говорит Москва08:25
ФедералПресс

Появились данные, насколько обеднели богатейшие россияне

ФедералПресс09:22
ПРАЙМ

Российские миллиардеры с начала года потеряли $16,7 млрд

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Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщает пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций.
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Рработа предлагает потенциальное решение так называемого «парадокса галактических перемычек», когда различные наблюдения дают противоречивые оценки движения центральных областей Млечного Пути.
V-kosmose.comвчера в 11:06